Une femme se jette sur un alligator pour sauver sa chienne attaquée en pleine promenade

Mina a eu la peur de sa vie, sa maîtresse aussi. Toutefois, grâce au courage de cette dernière, la chienne a survécu à la violente et soudaine attaque d’alligator dont elle a été victime lors de ce qui ne devait être qu’une simple balade dans un parc, rapportait WGNO.

Katharine Hurley et Mina vivent à La Nouvelle-Orléans dans l’Etat de la Louisiane. Récemment, elles se promenaient dans le vaste jardin public de City Park, l’un des plus anciens des Etats-Unis, et passaient à proximité de Scout Island, un endroit qu’elles fréquentaient souvent sans le moindre incident.



WGNO-TV / YouTube

Ce jour-là, les choses se sont passées autrement. La chienne a plongé le museau dans un plan d’eau. En un éclair, un alligator a surgi et l’a happée.

« Environ une seconde après avoir mis sa tête dans à peine 60 cm d’eau, tout ce que j'ai vu, c'était d'énormes mâchoires sortir de l'eau et l'attraper », se souvient effectivement Katharine Hurley.

La jeune femme n’avait pas l’intention de laisser le reptile s’en prendre à son amie à 4 pattes. Elle lui a donné de multiples coups de pied, et il a fini par lâcher prise et replonger dans l’eau. Grâce à son acte de bravoure, Mina s’en est sortie vivante. Elle a néanmoins dû être emmenée aux urgences vétérinaires pour recevoir des soins. Sa sauveuse a, quant à elle, souffert d’une « fracture capillaire à la jambe », d’après WGNO.



WGNO-TV / YouTube

Aucun panneau pour signaler le danger

Après cet épisode traumatisant, Katharine Hurley a dénoncé le fait qu’il n’y avait aucun panneau signalant la présence d’alligators dans cette partie du jardin public. En contactant les responsables du parc, le département de la Faune et de la Pêche de la Louisiane et la police de La Nouvelle-Orléans, elle a appris qu’un autre chien avait été pris pour cible par un crocodilien et qu’il avait, hélas, perdu la vie.

WGNO-TV / YouTube

« Si c'était un enfant qui mettait ses 2 pieds dans l'eau, qui tirait un kayak, ce que j'ai vu des gens faire, et que cet alligator remontait, il y aurait eu un accident », a-t-elle déclaré auprès de WGNO.

Katharine Hurley a ajouté avoir elle-même installé des panneaux d’avertissement après l’incident, mais a constaté qu’ils ont été retirés quelques jours plus tard.