Un Labrador rapportait chaque matin des œufs de cane, un jour il décide d’en garder un et de l'offrir à ses maîtres pour une raison touchante

Oscar était un adorable Labrador joyeux, joueur et toujours enthousiaste à l’idée d’aller voler et manger les œufs de canard de ses maîtres. Malgré cette passion plus que douteuse, le toutou s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie et tenu son rôle de grand frère à merveille pour l’autre chien de la famille prénommé Phoebe. Dans un entretien accordé à The Guardian, son maître est revenu sur ce trait étonnant de la personnalité du canidé. D’après ses explications, un lac avec un îlot au milieu se trouvait sur sa propriété. Lorsqu’il s’est rendu compte que des cannes y pondaient leurs œufs, Oscar en a rapidement fait son endroit préféré…

© The Guardian

Une surprise de taille

Un beau matin, le toutou est entré dans la maison avec son trésor habituel en bouche : un œuf de cane. Mais cette fois, au lieu de le manger, Oscar l’a déposé délicatement sur le sol avant d’aller voir ses propriétaires qui travaillaient dans leur bureau. S’il a d'abord pensé que c’était une pierre, l’homme s’est rapidement rendu compte qu’il s’agissait d’un énième œuf. “J’ai immédiatement dit qu'il datait probablement de plusieurs mois et qu'il ne fallait pas le laisser tomber, car cela sentirait fort dans le bureau”, a-t-il raconté auprès du média. Mais en se penchant pour saisir l’oeuf dans sa main, il a entendu quelques légers “tapotements”, révélant ainsi la présence d’un caneton à l’intérieur.

© The Guardian

Un nouveau membre pour la famille

Inquiets à l’idée de s’occuper d’un animal si petit, le couple a alors contacté un ami expert en la matière. Avec les quelques conseils que ce dernier leur a prodigués, ils ont pu envisager sereinement la suite des événements et notamment la naissance du caneton, quelque temps plus tard… “Nous l'avons appelé Mickey Magic et l'avons gardé dans la maison pendant 5 mois à mesure qu'il grandissait”, a révélé le propriétaire d’Oscar. Avec le temps, il s’est finalement avéré que Mickey Magic était une femelle. La famille l’a donc renommée Michaela.

Depuis cet événement, Oscar a rejoint les étoiles. Il laisse derrière lui beaucoup de souvenirs heureux et Michaela, qui fait toujours partie de la famille.