Pedro Pascal, l'acteur de The Last of Us, raconte comment sa chienne l’a aidé à tenir le coup quand il n’avait plus rien

Si Pedro Pascal est aujourd’hui un acteur reconnu, il n’en a pas toujours été ainsi. Avant d’interpréter Joel dans The Last of Us ou Oberyn Martell dans Game of Thrones, l’acteur de 50 ans a traversé une longue période où il ne décrochait aucun rôle digne de ce nom. Dans une récente interview, il a révélé avec beaucoup d’émotion que c’est sa chienne, Gretta, qui l'avait aidé à traverser cette épreuve difficile.

Certains de ses admirateurs diront qu’il est un homme à chien. Et il est vrai que Pedro Pascal semble adorer la gent canine. Si son dernier compagnon à 4 pattes se nomme Edgar, l’acteur chilien a récemment rendu hommage à Gretta, une chienne croisée Pitbull qu'il a adoptée au début des années 2000.

Dans une interview fleuve donnée à Vanity Fair, il a notamment évoqué le rôle qu’elle a joué dans sa vie alors qu'il peinait à percer dans le monde du divertissement.

Un soutien dans les heures sombres

Quand Pedro Pascal a rencontré Gretta pour la première fois, il était au plus bas. Sa mère adorée, Veronica, venait de mourir 6 mois auparavant et trouver un travail d’acteur était compliqué. Ce jour-là, il a pourtant accepté d'accueillir un chiot pour aider un ami.

Dès sa première nuit dans son appartement, la boule de poils a sauté dans son lit et s’est blottie contre lui. Il a alors su qu’elle resterait près de lui et lui a donné le nom d'un des personnages du film que ses voisins regardaient ce soir-là et qu’il pouvait entendre à travers les cloisons fines : Gretta.

© @bring-me-in-warm / tumblr

À cette époque, la chienne a eu un impact positif sur sa vie. Lorsque l’acteur rentrait le soir de son boulot alimentaire dans un restaurant ou un bar, elle l'accueillait toujours avec enthousiasme à la porte.

Sa silhouette était également suffisamment dissuasive pour permettre à son maître de déposer sans crainte ses pourboires à la banque à 3 h du matin. « Elle m'a sauvé la vie, cette chienne, parce qu'elle m'a permis de rentrer chez moi », a assuré Pedro Pascal.

© @bring-me-in-warm / tumblr

Un souvenir doux-amer

Soutien indéfectible dans cette période difficile, la chienne adorée de Pedro Pascal l’a accompagné jusqu’en 2013, l’année où son maître a décroché le rôle d’Oberyn Martell dans Game of Thrones, véritable tournant dans sa carrière. C’est également l’année où Gretta est morte de vieillesse après 12 ans d’amour.

« Je pense à combien j'étais pauvre quand j'avais Gretta, je me souviens de ces doubles services, quand je ne trouvais personne pour la faire sortir, et nous vivions dans cet appartement miteux à Red Hook [(New York)]. Puis je pense à la vie confortable qu'elle aurait avec moi aujourd’hui, et ça me fait mal... », a avoué l’acteur en retenant un sanglot sincère.

Gretta n’a peut-être pas vécu le succès de son maître, mais elle restera pour toujours son plus grand soutien.