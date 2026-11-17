Le dimanche 1er novembre 2026, vers 18 h, 14 chatons ont été jetés sur le parking inondé de la Humane Society of Greater Miami (Floride), alors que le refuge accueillait encore du public. Un employé les a retrouvés environ un quart d'heure plus tard, et l'établissement a signalé les faits aux services animaliers du comté.

L'affaire, relayée par CBS News, s'est déroulée devant les locaux de la Humane Society of Greater Miami, au 16101 W. Dixie Highway. D'après la direction de la structure d'accueil, les images de vidéosurveillance montrent les jeunes félins abandonnés dans l'eau de crue qui avait envahi le stationnement.

« Ils auraient pu être écrasés ou se noyer »

Les plus jeunes avaient 4 semaines, les plus âgés 8 mois, et tous ont été lancés l'un après l'autre dans cette eau. Environ 15 minutes se sont écoulées avant qu'un membre du personnel ne les découvre.

Pour Jessica Aguirre, directrice exécutive de la Humane Society of Greater Miami, ce délai aurait pu suffire à ce que l'histoire se termine autrement. « Ils auraient pu être écrasés ou se noyer si l'employé ne les avait pas trouvés », a-t-elle souligné.

La responsable n'a pas mâché ses mots au sujet de cet abandon, d'autant que les portes n'étaient pas fermées à cette heure-là. « C'est inutilement cruel, c'est comme ça que je le décrirais. Il y a tant d'endroits sûrs où les laisser sur notre terrain. Il n'y avait aucune raison de les laisser dans l'eau de crue », a-t-elle déclaré.

Une plaque relevée, personne encore identifié

La vidéo ne permet pas de savoir qui a agi. L'équipe a néanmoins noté un numéro de plaque d'immatriculation, puis adressé un signalement à Miami-Dade Animal Services, qui doit à son tour avertir la police de North Miami Beach. Cette dernière a fait savoir qu'elle n'avait pas encore été informée.

Jusqu'à 1 an de prison et 5 000 dollars (4 500 euros) d'amende : voilà ce qu'encourt, d'après la loi, quiconque abandonne un animal sans abri, sans eau, sans nourriture ni soins, un délit considéré comme mineur. Les faits deviennent un crime de 3e degré, puni au maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 10 000 dollars (9 000 euros) d'amende, dès lors que l'animal en sort blessé, handicapé ou qu'il en meurt.

Jessica Aguirre a par ailleurs rappelé que des aides existent pour les maîtres qui traversent une période difficile : la Humane Society of Greater Miami propose une assistance en ligne, et le comté compte des structures de secours ainsi que des refuges. « Il existe des structures de secours et des refuges dans le comté. Les animaux n'ont pas à être traités comme s'ils étaient jetables », a-t-elle insisté.

2 des chatons placés en famille d'accueil, les autres au refuge

Cet abandon devant un refuge a également indigné des habitants, à l'image d'Anthony Johnson, qui vit à Opa-locka. « Je trouve ridicule que des gens fassent cela », a-t-il lancé.

Quant aux chatons, ils ne sont plus tous au même endroit : 2 d'entre eux ont été placés en famille d'accueil, tandis que les 12 autres se trouvent toujours à la Humane Society of Greater Miami.