A Lansing, dans le Michigan (Etats-Unis), une chienne d'environ 6 mois a été trouvée à Moores Park, abandonnée avec un sac de croquettes posé près d'elle. Elle a été conduite au refuge animalier du comté d'Ingham. Nul ne sait d'où vient Lola, dont l'histoire est rapportée par Newsweek , ni pourquoi on l'a laissée là.

La femme qui a découvert l'animal vivait à 2 pas de Moores Park. Son mari, qu'elle avait prévenu par téléphone, a photographié Lola à côté de son sac de croquettes.

Toutefois, lorsque le chiot a pris la direction de la chaussée, « il s’est inquiété pour sa sécurité », ont raconté les bénévoles. L'homme a alors contacté l'Ingham County Animal Control and Shelter, le refuge animalier du comté. Kasey Stewart, l'un de ses agents de fourrière, est intervenu et a conduit la petite chienne en sécurité jusqu'à l'établissement.

© Ingham County Animal Control and Shelter

De ce qui avait précédé, ses sauveteurs ne savent rien : ni le passé de leur protégée, ni la raison de son abandon, ni le temps qu'elle avait passé dans le parc avant d'être remarquée. Ils n'ont que 2 certitudes : ce chiot noir, au poil dur et au museau barbu, dont le poitrail porte une tache blanche, a environ 6 mois et se porte bien.

Derrière la crainte, une chienne câline

Ses débuts au refuge ont été difficiles. Une porte-parole de l'établissement a décrit une nouvelle venue craintive et désorientée, qui peinait à s'habituer aux lieux. Cette réaction est courante, a-t-elle souligné, chez les chiens plongés dans un cadre inconnu et stressant.

Une fois en confiance, Lola a pourtant montré un tout autre visage. « Elle est incroyablement douce et affectueuse, et elle se blottira volontiers sur vos genoux dès qu'elle vous fera confiance », a assuré la porte-parole. L'une des photos diffusées par le refuge montre d'ailleurs le chiot installé sur les genoux d'une personne qui lui caresse la tête, les yeux fixés sur l'objectif.

Quelques jours après l'intervention, l'équipe a raconté cette histoire sur Facebook, où les messages de soutien et les marques d'affection envers Lola se sont multipliés. « Cela nous a rappelé avec force à quel point les gens se soucient des animaux », a réagi la porte-parole. D'après elle, de tels abandons n'ont rien d'exceptionnel, quel que soit l'animal concerné. Elle souhaite que le parcours de la chienne fasse mieux connaître ce que les refuges accomplissent chaque jour.

© Ingham County Animal Control and Shelter

Depuis, la jeune rescapée vit en famille d'accueil, où elle s'est vite acclimatée. Le 8 avril, le refuge s'est chargé de sa stérilisation, et Lola est désormais proposée à l'adoption.