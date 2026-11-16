« Elle m'a gardé en vie » : un homme raconte comment sa chienne de 8 ans l'aidait à respirer

À Westfield dans l'ouest du Massachusetts (Etats-Unis), Grayson Avery, qui vit avec une trachéotomie, attribue à sa chienne d'assistance Petra une part décisive dans sa survie. Présentée en avril 2026 dans une émission télévisée alors qu'elle était en quête d'un foyer, cette croisée Pitbull de 8 ans est aujourd'hui qualifiée de héros par son maître, encore hospitalisé au moment du reportage.

Formée au départ pour épauler Grayson Avery face à un autisme sévère et à des crises d'épilepsie, Petra lui a aussi apporté son soutien lors d'urgences médicales survenues avant que les médecins ne repèrent un problème potentiellement mortel, a-t-il confié à WWLP. L'homme se dit paralysé de 3 membres, ce qui explique la présence à ses côtés de cette chienne d'assistance.

Sentant que quelque chose clochait du côté de sa trachéotomie, il a consulté à plusieurs reprises durant cette période. Il lui arrivait alors de perdre connaissance et, dans ces moments-là, Petra lui replaçait la tête dans une position qui l'aidait à retrouver son souffle, selon son récit.

© WWLP

Un tube de trachéotomie enfoncé dans un poumon

L'explication est venue, d'après Grayson Avery, d'une bronchoscopie pratiquée récemment au Baystate Medical Center : le tube installé dans sa gorge s'était enfoncé jusque dans l'un de ses poumons, au détriment de l'autre, moins bien alimenté en air. Les membres de son équipe de soins pulmonaires lui ont indiqué, rapporte-t-il, qu'une telle situation aurait pu lui coûter la vie si elle n'avait pas été corrigée.

Pour lui, les gestes répétés de la chienne l'ont maintenu en sécurité jusqu'à ce que le problème soit diagnostiqué, puis traité. « Elle m'a gardé en vie assez longtemps pour que je puisse subir l'opération dont j'avais besoin », a-t-il résumé.

Passée à la télé en avril 2026

Certains habitants de la région ont peut-être déjà croisé Petra sur leur écran. En avril 2026, la Dakin Humane Society avait présenté la croisée Pitbull sur le plateau de Mass Appeal, une émission lifestyle, dans l'espoir de lui trouver une famille pour de bon. L'association décrivait alors une chienne amicale et sociable, friande de jouets et de gourmandises, qui appréciait la compagnie des gens.

À la date du reportage, Grayson Avery se trouvait toujours à l'hôpital, tandis que Petra l'attendait à la maison, à Westfield. Il espère pouvoir retrouver rapidement sa chienne, celle qu'il qualifie de héros.