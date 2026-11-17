À Paterson, dans le New Jersey, un refuge animalier du comté de Bergen travaillait au sauvetage de 28 chats dans une maison, relayait Dailyrecord dans un article mis à jour le 10 novembre 2026.

Une situation préoccupante mobilise actuellement les équipes du Ramapo-Bergen Animal Refuge (RBARI), dans le New Jersey (États-Unis). Cette organisation de protection animale tente de venir en aide à 28 chats vivant dans une maison de Paterson, dont les occupants doivent déménager dans l'urgence. Face à l'ampleur de la situation, le refuge sollicite le soutien d'autres associations, de donateurs et de personnes prêtes à adopter. 8 chatons ont déjà été recueillis et nécessitent des soins vétérinaires importants.

28 chats au lieu des 18 annoncés

Tout a commencé par une demande d'aide concernant 18 chats présents dans une habitation. Mais ce qui semblait être une intervention déjà conséquente a rapidement pris une tout autre ampleur : ce sont finalement 28 félins qui ont été identifiés comme ayant besoin d'une prise en charge.

Dans une publication Facebook partagée le lundi 9 novembre 2026, le Ramapo-Bergen Animal Refuge a expliqué que les occupants du logement devaient prochainement déménager et cherchaient une solution pour assurer un placement sécurisé à tous les animaux. Le temps étant compté, l'association s'est immédiatement mobilisée.

© Ramapo-Bergen Animal Refuge / Facebook

Basé à Oakland, dans le nord du New Jersey, le refuge a notamment pris en charge les 8 chatons qui avaient le plus urgemment besoin de soins. Âgés de 4 à 12 semaines, ils sont arrivés dans un état de santé préoccupant. Ils étaient couverts de puces et présentaient des infections respiratoires et oculaires.

Parmi eux, 2 chatons particulièrement fragiles, prénommés Mia et Wallace, luttent contre un calicivirus félin. Cette infection virale nécessite une surveillance et des soins de soutien intensifs. Leur prise en charge comprend notamment une alimentation à la seringue ainsi que des séances de nébulisation, destinées à les aider à mieux respirer. La plus jeune des petites pensionnaires, Ruth, n'est âgée que de 4 semaines.

Megan Brinster, directrice exécutive du RBARI, a expliqué à NorthJersey.com, le 10 novembre, que son organisation était intervenue au cours du week-end. Elle a également précisé que les chats adultes présents dans la maison semblaient, quant à eux, sociables et en bonne santé.

© Ramapo-Bergen Animal Refuge / Facebook

Un appel à la solidarité pour venir en aide aux 28 félins

Si les 8 chatons les plus vulnérables ont déjà été mis à l'abri, le sauvetage est loin d'être terminé. L'association doit encore trouver une solution pour les autres chats, dont certains doivent également être stérilisés. Tous les animaux concernés doivent pouvoir bénéficier d'un placement sécurisé dans les prochaines semaines.

Consciente de l'ampleur de la tâche, l'équipe du refuge a lancé un appel à la mobilisation autour de trois besoins essentiels.

Le premier concerne les autres associations de protection animale. Le RBARI recherche activement des partenaires capables d'accueillir certains des chats encore présents dans la maison. Une coopération indispensable pour répartir les prises en charge et permettre à chacun de trouver un environnement adapté.

La quête de familles aimantes pour les rescapés

Le refuge compte également sur les futurs adoptants. En accueillant un chat déjà pris en charge par l'association, les familles peuvent contribuer à libérer des places et permettre aux équipes de recueillir d'autres animaux issus de cette situation. Chaque adoption représente ainsi une nouvelle possibilité de sauvetage.

Enfin, les dons sont particulièrement importants pour financer les soins vétérinaires des chatons déjà recueillis, mais aussi pour poursuivre les interventions auprès des autres félins. Les traitements, les examens et les besoins quotidiens de ces animaux représentent en effet des dépenses importantes pour l'organisation.

Un sauvetage qui reste en cours

Dans son message publié sur Facebook, le Ramapo-Bergen Animal Refuge a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective. L'équipe souhaite pouvoir apporter à tous ces chats les soins et la sécurité dont ils ont besoin, mais reconnaît ne pas pouvoir mener cette opération à bien sans soutien extérieur.

Au 10 novembre 2026, le sauvetage était toujours en cours. L'état des autres chats et les conditions dans lesquelles ils pourront être pris en charge n'étaient pas encore connus. L'issue de cette opération restait donc incertaine.