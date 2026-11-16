4 chiots d'un mois n’ont que des cartons pour se protéger de la neige dans une décharge

Abandonnés dans une décharge enneigée du Canada, 4 chiots de type Husky ont échappé de peu au pire grâce à l'intervention d'un passant. Pris en charge par un refuge, les petits rescapés se remettent peu à peu de cette épreuve et devraient bientôt pouvoir tourner définitivement la page en trouvant chacun une famille aimante.

4 chiots croisés Husky d'environ 4 semaines ont été repérés par un passant dans une décharge enneigée de La Loche, dans le nord-ouest de la province de la Saskatchewan au Canada, avant d'être recueillis par la SPCA locale, rapportait The Dodo.

Au milieu des déchets, personne ne veillait sur les 4 petits. Pour résister à la neige, la fratrie s'était regroupée en un seul tas de fourrure, à l'abri de quelques cartons dénichés parmi les détritus. La photo diffusée après leur découverte montre leur pelage sombre et gris, 3 d'entre eux tassés sur un carton pendant que le 4e, debout dans la neige, en mordillait le bord.

© Humboldt & District SPCA / Facebook

Leur attente aurait pu se prolonger si un passant n'avait pas posé les yeux sur eux. Prévenue sans délai par ce témoin, la SPCA locale a dépêché ses sauveteurs, qui ont rapidement soustrait la fratrie au froid. Une fois transportés au refuge, les quadrupèdes ont pu se lover sous des couvertures.

« Il a fallu les réchauffer »

Rendre un peu de chaleur aux rescapés a constitué la toute première urgence, comme l'a confié Janice Weber, présidente de la SPCA, à The Dodo : « Il a fallu les réchauffer car ils étaient gelés ». Des soins intensifs ont été engagés dès l'arrivée des 4 petits au refuge.

Leur alimentation a suivi la même prudence : de petites rations servies à intervalles rapprochés, le temps que leur organisme se réhabitue à manger normalement. Un vétérinaire a par ailleurs examiné la fratrie, composée de 3 femelles et d'un mâle, et a estimé leur âge à environ 4 semaines.

© Humboldt & District SPCA / Facebook

Restait un adversaire moins visible que le froid : les poux. Les chiots en étaient couverts et avaient la peau irritée, ce qui a réclamé une série de bains, de brossages et de traitements destinés à calmer les démangeaisons, étalés sur une longue période.

© Humboldt & District SPCA / Facebook

Une nouvelle vie loin du froid et des déchets

Aujourd'hui, les 4 frères et sœurs vivent toujours au refuge, où les soins se poursuivent à leur rythme, et leurs progrès se confirment de jour en jour.

D'ici peu, ils devraient être proposés à l'adoption et rencontrer des familles prêtes à les accueillir, loin de la neige et des cartons de la décharge.