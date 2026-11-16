4 chiots d'un mois n’ont que des cartons pour se protéger de la neige dans une décharge
Abandonnés dans une décharge enneigée du Canada, 4 chiots de type Husky ont échappé de peu au pire grâce à l'intervention d'un passant. Pris en charge par un refuge, les petits rescapés se remettent peu à peu de cette épreuve et devraient bientôt pouvoir tourner définitivement la page en trouvant chacun une famille aimante.
4 chiots croisés Husky d'environ 4 semaines ont été repérés par un passant dans une décharge enneigée de La Loche, dans le nord-ouest de la province de la Saskatchewan au Canada, avant d'être recueillis par la SPCA locale, rapportait The Dodo.
Au milieu des déchets, personne ne veillait sur les 4 petits. Pour résister à la neige, la fratrie s'était regroupée en un seul tas de fourrure, à l'abri de quelques cartons dénichés parmi les détritus. La photo diffusée après leur découverte montre leur pelage sombre et gris, 3 d'entre eux tassés sur un carton pendant que le 4e, debout dans la neige, en mordillait le bord.
Leur attente aurait pu se prolonger si un passant n'avait pas posé les yeux sur eux. Prévenue sans délai par ce témoin, la SPCA locale a dépêché ses sauveteurs, qui ont rapidement soustrait la fratrie au froid. Une fois transportés au refuge, les quadrupèdes ont pu se lover sous des couvertures.
« Il a fallu les réchauffer »
Rendre un peu de chaleur aux rescapés a constitué la toute première urgence, comme l'a confié Janice Weber, présidente de la SPCA, à The Dodo : « Il a fallu les réchauffer car ils étaient gelés ». Des soins intensifs ont été engagés dès l'arrivée des 4 petits au refuge.
Leur alimentation a suivi la même prudence : de petites rations servies à intervalles rapprochés, le temps que leur organisme se réhabitue à manger normalement. Un vétérinaire a par ailleurs examiné la fratrie, composée de 3 femelles et d'un mâle, et a estimé leur âge à environ 4 semaines.
Restait un adversaire moins visible que le froid : les poux. Les chiots en étaient couverts et avaient la peau irritée, ce qui a réclamé une série de bains, de brossages et de traitements destinés à calmer les démangeaisons, étalés sur une longue période.
Une nouvelle vie loin du froid et des déchets
Aujourd'hui, les 4 frères et sœurs vivent toujours au refuge, où les soins se poursuivent à leur rythme, et leurs progrès se confirment de jour en jour.
D'ici peu, ils devraient être proposés à l'adoption et rencontrer des familles prêtes à les accueillir, loin de la neige et des cartons de la décharge.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
1 commentaire
Invité a écrit : 1 h
Heureusement pour eux qu'ils ont été récupérés à temps pour les réchauffer les soigner et leur donner de l'amour
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