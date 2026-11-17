À Tulsa, en Oklahoma (Etats-Unis), 35 chiens secourus lors d'une enquête pour cruauté envers les animaux visant le refuge Mercy Sakes sont soignés jour et nuit par la Tulsa Humane Society, relaie NewsOn6.com . Leur convalescence s'annonce longue, et ils devront reprendre des forces avant qu'une adoption puisse être envisagée.

Beaucoup de ces rescapés souffraient de vers du cœur, d'infections et de déshydratation, et l'un des chiens est mort. Nombre d'entre eux sont en outre si dénutris que le simple fait de les nourrir exige des précautions particulières.

« Ils reçoivent des soins jour et nuit. 27 des 35 chiens suivent un plan strict de réalimentation. Ils ont été privés de nourriture si longtemps que leur corps ne sait plus assimiler nourriture et eau. C'est un processus très fastidieux », détaille Gina Gardner, de la Tulsa Humane Society. Après des privations aussi longues, la reprise ne peut se faire que par paliers : c'est tout l'objet de ce plan, grâce auquel les chiens dénutris doivent se remettre peu à peu.

Un refuge sans licence et une maison

Les enquêteurs de Tulsa Animal Services sont intervenus à 2 adresses liées à Mercy Sakes. Dans le refuge sans licence installé près de 12th Street et de Memorial Drive, 24 chiens ont été sortis vivants, tandis que 19 autres y ont été retrouvés morts, leurs corps en décomposition. Une maison de l'est de Tulsa abritait par ailleurs 15 chiens affamés.

Les 2 femmes qui géraient la structure font face, selon les enquêteurs, à un chef d'accusation de cruauté envers les animaux pour chacun de ceux dont elles avaient la charge. Mercy Sakes ne possédait pas la licence d'État exigée de tout établissement hébergeant plus de 10 animaux et n'avait donc pas été soumise aux inspections qui l'accompagnent.

L'enquête n'en est qu'à ses débuts. Tout en documentant l'état des lieux et en rassemblant des preuves, les agents s'appuient sur les puces électroniques que portent beaucoup des chiens secourus pour retrouver leurs propriétaires d'origine. Ils espèrent ainsi comprendre comment ces animaux sont arrivés chez Mercy Sakes.

« Nous voulons que ces chiens soient un jour adoptés et heureux »

« Nous essayons d'être aussi minutieux que possible. Nous voulons que ces chiens soient un jour adoptés et heureux, et qu'ils obtiennent justice », affirme Sherri Carrier, de Tulsa Animal Services.

L'affaire a déjà eu des répercussions à Tulsa, où d'autres signalements de cruauté présumée sont parvenus aux autorités, qui les traitent séparément car ils sont sans lien avec ce dossier. Les services animaliers, qui invitent les habitants à signaler tout animal en détresse, comptent aussi réexaminer les règlements locaux afin de voir si des changements permettraient de repérer plus tôt des situations comparables.

Aucune date n'est fixée pour l'adoption des survivants. Tulsa Animal Services estime qu'ils pourront un jour rejoindre une famille, mais leur rétablissement demandera du temps et, pour l'heure, les soins et l'enquête passent avant tout.