Des policiers recueillent une chienne qui courait dans les bois et la confient à un refuge

Derrière cette découverte inquiétante se cache une petite chienne qui a visiblement traversé une période particulièrement difficile. Aujourd'hui à l'abri, Sunshine - c'est ainsi que l'on baptisée ses bienfaiteurs - bénéficie enfin de l'attention et des soins nécessaires après avoir été retrouvée dans un état de maigreur préoccupant, au point de devoir être entièrement tondue pour permettre aux équipes de vérifier l'état de sa peau. Toutefois, une question reste sans réponse : qui est cette chienne et comment a-t-elle pu se retrouver seule dans les bois ? La police espère désormais que des témoignages permettront de retrouver ses propriétaires et de faire toute la lumière sur son passé.

Des policiers l'ont aperçue alors qu'elle se faufilait désespérément entre les arbres. Cette rencontre dans les bois d'Acra, dans l'État de New York, a conduit une chienne jusqu'à un refuge de la région, où sa maigreur a été constatée. La police de la ville de Cairo lance désormais un appel à témoins afin d'identifier ses propriétaires, rapportait WNYT.com NewsChannel 13.

Décrite comme victime de négligence, la chienne est une croisée Bichon Maltais dont l'âge est estimé entre 3 et 5 ans.

© Columbia-Greene Humane Society/SPCA / Facebook

Une chienne extrêmement maigre et au pelage en très mauvais état

Comme expliqué plus haut, des agents de la police de Cairo l'ont repérée alors qu'elle courait dans les bois près de Fairview Road et d'Old Route 23, avant de la remettre au refuge de l'association locale Columbia-Greene Humane Society/SPCA (CGHS/SPCA). Comme personne ne connaît encore son nom, elle a été nommée Sunshine en attendant.

La chienne s'est révélée en sous-poids, et il a fallu la tondre entièrement pour pouvoir examiner sa peau.

© Columbia-Greene Humane Society/SPCA / Facebook

« L'état dans lequel cette chienne a été retrouvée est profondément troublant »

« L'état dans lequel cette chienne a été retrouvée est profondément troublant », a réagi Ron Perez, président de la CGHS/SPCA, pour qui aucun animal ne devrait être laissé se dégrader à ce point.

La police de la ville de Cairo invite toute personne détenant des informations sur ses propriétaires à les lui transmettre.

En attendant qu'un appel apporte des réponses, la croisée Bichon Maltais reste prise en charge par la CGHS/SPCA.