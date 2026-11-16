Ce cheval sort seul de son box, mais sa maîtresse ne comprend pas comment il ouvre la porte

Les chevaux réservent parfois des surprises à ceux qui s'en occupent, et Syd est bien placée pour le savoir. Cette habitante du Texas, qui se présente elle-même comme une passionnée de chevaux sur son compte TikTok @sydtha_kidd, connaît les équidés au caractère bien trempé, comme le raconte PetHelpful . L'un d'eux a pourtant réussi à la tenir en échec : Diablo, son alezan.

L'alezan avait pris l'habitude de quitter son box de son propre chef, et ces sorties revenaient régulièrement. Le hic, c'est que sa méthode restait une énigme pour Syd.

Pris sur le fait

Le 2 novembre dernier, Syd a enfin pu filmer Diablo au moment où il se faisait la belle, puis a partagé les images sur TikTok. Les sorties inexpliquées du cheval prenaient alors tout leur sens.

Sa maîtresse s'est dite impressionnée par le tour de son compagnon. « J'étais vraiment impressionnée et je me suis assurée que Jetta ne voie pas », a-t-elle reconnu.

Un mystère levé, une sécurité à revoir

Sous la vidéo, plusieurs internautes ont raconté avoir connu, eux aussi, un cheval capable d'ouvrir les box de ses congénères avant de regagner le sien et de refermer la porte.

Pour Syd, l'énigme est désormais résolue. Elle peut maintenant réfléchir à la meilleure façon de garder son compagnon à 4 pattes bien en sécurité dans son box. Face à un cheval aussi rusé, la parade devra être à la hauteur... Et c'est peu de le dire !

© @sydtha_kidd / TikTok

Pour tenter de résoudre le problème, la jeune femme a même essayé d'installer une corde pour empêcher Diablo d'ouvrir la porte. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de son compagnon, qui a une nouvelle fois réussi à déjouer le système ! Décidément, ce petit malin n'a pas dit son dernier mot…

L'info Woopets - Pourquoi certains chevaux sont-ils de véritables experts de l'évasion ?

Certains chevaux comme Diablo se montrent particulièrement doués pour déjouer les systèmes de fermeture. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette étonnante capacité :

Une grande curiosité : les chevaux aiment explorer leur environnement et comprendre comment fonctionnent les objets qui les entourent ;

Une bonne capacité d'apprentissage : ils peuvent mémoriser les gestes qui leur permettent d'ouvrir un loquet ou une porte ;

L'observation : certains apprennent en regardant leur propriétaire ou leurs congénères manipuler des mécanismes ;

L'ennui : un manque de stimulation ou d'activité peut les inciter à chercher de nouvelles occupations ;

La recherche de compagnie ou de liberté : un cheval peut tenter de sortir pour rejoindre ses congénères, accéder à davantage d'espace ou satisfaire sa curiosité.

Bon à savoir : même si ces prouesses sont amusantes, il est important de sécuriser les boxes avec des systèmes adaptés, sans risque de blessure, et de veiller à ce que le cheval dispose de suffisamment d'activité et de contacts sociaux.