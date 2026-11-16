Après 15 mois d'attente, ce vétéran voit son chien poser sa patte sur sa main dès le premier jour

Chaque mardi soir, James Heisterman, vétéran des Marines installé en Floride, se rend au bowling avec Tiberius, un croisé Labrador Retriever et Golden Retriever de 2 ans formé par l'association Canine Companions, relate Forbes . Pour cet ancien chef d'équipage d'hélicoptère qui vit avec un stress post-traumatique, une telle sortie aurait été presque impensable 6 mois plus tôt, avant sa rencontre avec ce chien d'assistance à Orlando, fin mai.

Au milieu du fracas des quilles et des conversations, Tiberius reste concentré sur son maître. Le chien sait s'interposer quand quelqu'un s'approche de trop près, ou poser son menton sur la jambe de James lorsque les symptômes refont surface. Il ne quitte son service qu'à la toute fin de la soirée, au moment où chacun se prépare à rentrer : ses coéquipiers et les autres joueurs de la ligue peuvent alors venir lui accorder un peu d'attention.

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« Le stress post-traumatique est une chose horrible »

Chez les Marines, James Heisterman a effectué des missions d'évacuation sanitaire comme chef d'équipage d'hélicoptère, pendant Tempête du désert comme lors de bien d'autres opérations. Il est rentré avec un stress post-traumatique et un taux d'invalidité permanent reconnu par le département des Anciens Combattants.

Il y a près de 10 ans, il a épousé Linda, une amie d'enfance connue à 12 ans et perdue de vue après le lycée ; chacun avait refait sa vie et eu des enfants avant que leurs retrouvailles, dans leur ville natale où ils s'occupaient de proches âgés, ne tournent à l'histoire d'amour. C'est après le mariage que Linda a mesuré à quel point ce trouble pesait sur son mari. « Le stress post-traumatique est une chose horrible, car il isole la personne et lui fait croire à une réalité qui n'existe pas », résume-t-elle.

« Je suis là. Je m'occupe de toi »

Entre l'approbation de sa demande et le jour où il a enfin été associé à Tiberius, 15 mois se sont écoulés, note Linda. Fin mai, le couple a rejoint Orlando, sur le campus de Canine Companions. Cette association nationale forme et place gratuitement des chiens d'assistance auprès de vétérans et d'autres personnes en situation de handicap ; les maîtres et leur relais y passent 2 semaines aux côtés du chien et des éducateurs avant la remise de diplôme.

Le premier jour, dans la chambre du couple, James s'est assis près de Tiberius, dont le premier geste a été de poser sa patte sur sa main en le regardant. Pour les époux, touchés par ce geste, le message était clair : « Je suis là. Je m'occupe de toi », raconte Linda.

Une veille qui ne s'arrête pas la nuit

Depuis des années, cauchemars et terreurs nocturnes privaient le couple de sommeil. Désormais, James se réveille souvent avec Tiberius couché en travers de sa poitrine, une pression qui aide à faire cesser ces mauvais rêves. Pour affiner cette vigilance, le duo s'appuie sur CanineAlert, un outil biométrique conçu par Canine Companions : la nuit, le vétéran porte à la cheville un capteur qui suit ses constantes, tandis qu'un petit boîtier fixé au collier du chien vibre doucement dès que le rythme cardiaque dépasse un seuil prédéfini. Le signal lui indique qu'il est temps d'intervenir et, d'après James, cela permet parfois d'agir avant même que le cauchemar ne s'installe. « Mes cauchemars ont probablement diminué d'au moins 65 % », estime-t-il.

Le jour, le chien, formé à plus de 50 commandes, se fait rempart dans la foule et, quand l'anxiété de son maître grimpe, pose le menton sur son genou ou s'allonge sur ses jambes. Les mains écrasées et les poignets fixés par des vis, James peine parfois à saisir les objets : Tiberius ramasse les clés ou la montre tombées au sol, et va jusqu'à apporter sa propre laisse quand l'heure du départ a sonné. « Il m'a redonné un but », confie le vétéran, qui explique sortir davantage en public, assuré d'avoir à ses côtés un partenaire formé pour gérer les situations.

« Tiberius a calmé cette mer toujours déchaînée en lui »

Linda se souvient de journées où James ne parvenait pas à sortir du lit, fuyait les autres et vivait en colère. Selon elle, son mari a même pu réduire les doses des médicaments qu'il prend depuis 10 ans. « Tiberius a calmé cette mer toujours déchaînée en lui, et je n'ai rien vu d'aussi marquant dans sa vie », témoigne-t-elle. Hors service, Tiberius est d'ailleurs décrit par le couple comme un vrai pitre, qui déclenche bien des rires.

Pour montrer comment un chien d'assistance peut transformer le quotidien d'un ancien soldat, le couple anime une page Facebook baptisée Tiberius – The Veteran Service Dog, volontairement légère et pédagogique. Les époux espèrent aussi susciter des vocations de famille d'accueil : les volontaires reçoivent un chiot de 8 semaines et lui enseignent les bases pendant 14 à 16 mois, épaulés par Canine Companions et des groupes locaux, avant de le rendre pour sa formation avancée. James, qui a perdu plusieurs amis vétérans par suicide, juge urgent de raccourcir ces délais ; il dit avoir gagné, parmi les diplômés de l'association, une seconde famille qui lui sert de groupe de soutien.

En mars, les époux Heisterman fêteront leurs 10 ans de mariage ; ils comptent rendre visite à leurs 3 enfants adultes et voyager ensemble. « Cela a vraiment changé ma vie », conclut James.