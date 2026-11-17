Le vendredi 30 octobre 2026, des lycéens du Paris District High School, en Ontario (Canada), se sont mobilisés pour un chaton d'environ 6 semaines, prisonnier d'une canalisation enterrée. Depuis plusieurs jours, 2 voisines l'entendaient miauler sans trouver d'aide, jusqu'à ce que ces adolescents passent par là. Leur intervention, relayée par Grant Haven Media , a duré près de 2 heures.

Tout est parti de miaulements à peine audibles. Les 2 habitantes de la résidence pour seniors de Trillium Way qui les percevaient cherchaient en vain quelqu'un capable d'intervenir, tandis que le chaton restait coincé dans un tuyau de drainage passant sous la chaussée.

Leur inquiétude a fini par attirer l'attention d'adolescents de passage. Beau Jack se promenait avec des amis lorsqu'il a remarqué un attroupement près de la conduite ; apprenant qu'un animal y était bloqué, les garçons ont aussitôt proposé leur aide.

« Ils auraient tout fait pour sauver ce chaton »

Miles Maher s'est glissé à l'intérieur pendant que Beau, posté à l'autre bout, appelait le chaton pour le faire venir. « Le chaton avait peur, il est allé au milieu du tuyau et refusait d'en sortir », a raconté Beau. Au lieu de gagner la sortie, le petit félin a sauté à plusieurs reprises par-dessus Miles, s'éloignant chaque fois de ceux qui tentaient de l'attirer dehors.

La scène n'a pas échappé à Kim Perkins, monitrice de conduite automobile, qui donnait alors une leçon de conduite à Chloe Crocker. Intriguées par le monde rassemblé au bord de la route, toutes les 2 se sont arrêtées, et l'élève a rejoint les garçons dès qu'elle a compris ce qui se jouait. « Je trouvais ça formidable. Ils étaient si impliqués qu'ils auraient tout fait pour sauver ce chaton », a commenté la monitrice.

La délivrance après 2 heures d'efforts

Au fil de l'après-midi, d'autres personnes sont venues regarder et encourager le groupe, sous le regard anxieux des 2 voisines à l'origine de l'alerte. Les jeunes sauveteurs étaient au nombre de 8 : Noah Holgate, Miles Maher, Beau Jack, Grayson Haskins, Cam Sloss, Brant Hergott-Leader, Korson Martin et Chloe Crocker.

Il a fallu 2 heures pour que le chaton quitte enfin la conduite. Grayson Haskins, qui attendait à proximité, l'a attrapé près d'un arbre et l'a enveloppé dans une serviette.

© Grant Haven Media

Après le tuyau, un foyer à trouver

Une habitante de l'immeuble voisin est allée chercher une caisse de transport, et Kim Perkins a d'abord emmené le rescapé chez elle. L'essai a tourné court, car son chien et le nouveau venu ne s'entendaient guère.

C'est alors que l'un des adolescents l'a contactée pour savoir s'il pouvait adopter le chaton. Il s'agissait de Grayson, celui-là même qui l'avait attrapé à la sortie du tuyau. La monitrice est passée acheter de la litière et de la nourriture, puis elle a conduit le petit animal jusqu'à sa nouvelle maison.

L'action des adolescents a été connue grâce à un témoin : il avait publié le récit du sauvetage sur les réseaux sociaux, en y identifiant The Paris Independent et en saluant leur persévérance. Jackie, la mère de Beau, n'a pas caché sa fierté. « Ces garçons m'ont fait chaud au cœur », a-t-elle confié.

Quant à Beau, il a dit la joie du groupe d'avoir libéré le chaton, et son soulagement de le voir, en apparence, sorti de là sans blessure.