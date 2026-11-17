Les chiots font facilement craquer les candidats à l’adoption avec leur bouille adorable et leur innocence. Mais de nombreux chiens adultes attendent également leur chance dans les refuges. Comme leurs cadets, ils ont beaucoup d’amour à donner et méritent de vivre heureux dans un foyer stable.

Derrière chaque parcours se cache une histoire, parfois difficile, mais aussi l’espoir de repartir sur de bonnes bases. Les chiens adultes proposés à l’adoption par les refuges et les associations ont déjà leur personnalité, leurs habitudes et leurs petites particularités. Certains auront besoin d’un peu de temps pour accorder leur confiance, d’autres se sentiront rapidement chez eux.

Une chose est sûre : avec de la patience et de l’amour, ils peuvent devenir des compagnons fidèles et partager de très belles années avec leurs adoptants !

Voici 5 annonces d’adoption de chiens adultes en quête d’une seconde chance dans la vie.

1. Tess – 1 an et 6 mois

Tess Âge : 1 an et 6 mois Localisation : Bucarest Roumanie Association : Happy Together Aimer Agir Adopter Rencontrer Tess

Cette adorable petite chienne aura besoin de temps, de patience, d’amour et d’engagement de la part de ses adoptants. Abandonnée dans la rue par son ancien propriétaire qui ne voulait plus d’elle, Tess a été percutée par une voiture et laissée pour morte dans un ravin pendant plusieurs jours. Aujourd’hui soignée et en sécurité au refuge, elle espère une seconde chance.

2. Canelle – 2 ans et 5 mois

CANELLE Âge : 2 ans et 5 mois Localisation : Bizerte (7000) Tunisie Association : L'Homme et son Chien Rencontrer CANELLE

Dotée de 3 pattes à la suite d’une amputation, la belle Canelle s’avère câline, douce et gentille. Ses bienfaiteurs la décrivent comme une compagne sociable et affectueuse, qui fera le bonheur de sa future famille.

3. Lina – 4 ans et 5 mois

LINA Race : Golden-Retriever Âge : 4 ans et 5 mois Localisation : Bizerte (7000) Tunisie Association : L'Homme et son Chien Rencontrer LINA

Croisée Golden Retriever et chien de Berger, Lina est un « amour » ! Très sociable avec tout le monde, elle est ok « chiens, chats et enfants ». Cette superbe boule de poils fera aussi le bonheur de sa future famille.

4. Ardilla – 6 ans et 2 mois

ARDILLA Âge : 6 ans et 2 mois Localisation : Andelarre (70000) France Association : GALGOS France Rencontrer ARDILLA

Ce petit chien pensant moins de 6 kg s’est retrouvé livré à lui-même après le décès de son propriétaire. Il apprécie les câlins et la compagnie d’un copain pour jouer. Ce qu’il adore également ? Se promener, prendre le temps de renifler les odeurs, explorer et satisfaire sa curiosité. Joyeux et attachant, Ardilla espère retrouver un foyer dans lequel il se sentira aimé pour toujours.

5. Oscar – 6 ans et 10 mois

Oscar Âge : 6 ans et 10 mois Localisation : Bucarest Roumanie Association : Happy Together Aimer Agir Adopter Rencontrer Oscar

Trouvé abandonné près d’une gare, Oscar fait preuve de timidité. Il cherche une famille patiente, pleine d’amour et prête à s’engager durablement à ses côtés. Il aura besoin d’un jardin et d’un congénère équilibré pour s’épanouir.