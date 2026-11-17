Alors qu’il aurait pu disparaître dans les eaux de la Canche, un chat doit aujourd’hui sa survie à une belle chaîne de solidarité. Grâce à l’intervention de plusieurs personnes, le petit félin a échappé à la noyade et a pu être mis en sécurité. Toutefois, si le plus dur semble derrière lui, une autre étape reste à franchir : retrouver sa famille. En l’absence de puce électronique, impossible pour le moment d’identifier ses propriétaires, tandis que la mairie espère que quelqu’un reconnaîtra ce rescapé et permettra de le réunir avec ses humains.

Un chat en péril au bord de la Canche, à Hesdin-la-Forêt (Pas-de-Calais), a pu compter sur des employés municipaux et des kayakistes venus à son secours. Mis à l'abri depuis, il n'a pas encore retrouvé ses propriétaires.

Relayée par Radio 6, l'histoire s'est déroulée dans cette commune située à 49 kilomètres de Boulogne-sur-Mer, et où une intervention collective a été nécessaire pour venir en aide à l'animal. Coincé au bord de la rivière, celui-ci risquait d'y tomber et de se noyer. Une situation qui a heureusement mobilisé plusieurs personnes, déterminées à lui porter secours.

© Ville d'Hesdin-la-Forêt / Facebook

Les agents des services techniques municipaux ont ainsi uni leurs efforts à ceux des membres du club de canoë-kayak de Beaurainville. Cette mobilisation a permis mettre le chat hors de danger. Une intervention saluée par la municipalité, qui a tenu à remercier, sur sa page Facebook notamment, toutes les personnes ayant participé à ce sauvetage.

Un chat sans puce électronique et dont la famille reste à retrouver

Si cette histoire connaît une issue heureuse pour le principal intéressé, elle n'est toutefois pas complètement terminée. En effet, une fois le matou secouru, il a fallu trouver une solution pour sa prise en charge. Or, un élément complique les recherches : le chat ne possède pas de puce électronique.

© Ville d'Hesdin-la-Forêt / Facebook

Cette absence d'identification ne permet pas à la commune de retrouver directement les coordonnées de son propriétaire. Impossible, donc, de contacter spontanément sa famille pour lui annoncer que son compagnon a été retrouvé sain et sauf. Malgré son sauvetage, le félin reste ainsi dans l'attente de retrouvailles avec les personnes qui s'occupent habituellement de lui.

En attendant qu'elles se manifestent, la mairie d'Hesdin-la-Forêt a décidé de le recueillir. Le quadrupède se trouve actuellement dans les locaux municipaux, place d'Armes, où il pourra être récupéré par son propriétaire s'il est reconnu.

La municipalité lance un appel pour retrouver ses maîtres

Pour augmenter les chances de retrouver sa famille, invite via son post Facebook toute personne qui reconnaîtrait le chat à prendre contact avec ses services. Elle encourage aussi les internautes à partager son appel afin de lui donner davantage de visibilité.

Une démarche importante pour ce rescapé, qui a désormais besoin que quelqu'un puisse l'identifier et permettre à ses propriétaires de le retrouver. Après avoir échappé à la noyade grâce à la solidarité de plusieurs intervenants, il ne lui reste plus qu'à espérer que sa famille se manifeste.