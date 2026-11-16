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Un kayakiste transforme sa balade en sauvetage pour un chaton apeuré, coincé au-dessus de l'eau


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Il suffit parfois d'un peu d'attention et d'un grand cœur pour changer le destin d'un animal en détresse. Alors qu'il s'apprêtait simplement à profiter d'une sortie en kayak, Carter Taylor a choisi de transformer sa balade en véritable opération de sauvetage, sans hésiter à partir à la recherche d'un chaton dont les appels au secours résonnaient sur la rivière. Coincé dans des branchages au-dessus de l'eau, le petit félin noir et blanc a finalement pu rejoindre son embarcation et échapper à une situation qui aurait pu lui être fatale. Une rencontre aussi inattendue qu'émouvante, qui rappelle combien un simple geste de solidarité peut faire toute la différence dans la vie d'un animal.

Illustration : "Un kayakiste transforme sa balade en sauvetage pour un chaton apeuré, coincé au-dessus de l'eau"
© ABC News / YouTube

Carter Taylor s'apprêtait à pagayer sur la rivière avec un ami, le dimanche 30 août 2026, à Clarksville, une ville du nord-ouest de l'Arkansas (États-Unis). Un passant est alors venu lui parler d'un petit chat en mauvaise posture près de la berge. Le jeune homme a aussitôt choisi de le chercher pour le tirer d'affaire, rapportait ABC News dans un reportage diffusé sur YouTube.

Guidé par les miaulements désespérés du chaton

Une fois sur l'eau, le kayakiste a perçu des miaulements, puis a continué d'avancer en se laissant guider par ces appels jusqu'à parvenir enfin à repérer le petit félin.

Ce dernier, possédant une robe tuxedo, ne parvenait plus à quitter l'enchevêtrement de branchages où il s'était retrouvé bloqué, juste au-dessus de l'eau. Le reportage le présente comme très apeuré et en détresse.

« J'arrive, chaton. J'arrive… »

« J'arrive, chaton. J'arrive… », pouvait-on entendre le jeune homme répéter à plusieurs reprises tandis qu'il manœuvrait en direction du chaton. Dès que le kayak est arrivé à portée des branches, le rescapé est monté à bord de l'embarcation, et il semblait alors soulagé, à en croire le récit.

Le chaton noir et blanc sur les branches, puis à bord du kayak entre les pieds du pagayeur
© ABC News / YouTube

La suite de l'histoire reste inconnue. Le reportage ne dit pas si Carter Taylor a gardé le chaton, s'il l'a remis à une autre personne, aux services municipaux chargés des animaux ou à un refuge. Il reste que son intervention sur la rivière lui a sauvé la vie.

Un peu d'audace, quelques coups de pagaie et beaucoup de douceur auront suffi à transformer une journée ordinaire en un moment particulièrement touchant. 

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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