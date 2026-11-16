Repérée au milieu des voitures sur l'autoroute 101, près de Summerland, dans le comté de Santa Barbara (Californie), une chatonne avait été récupérée par un officier de la California Highway Patrol, qui avait arrêté la circulation pour l'atteindre. Devenu sa famille d'accueil, ce policier prévoit désormais de l'adopter, a fait savoir la police routière le 5 novembre.

C'est le 14 octobre que la CHP avait fait état de ce sauvetage que nous avions relayé. La police routière expliquait alors qu'un de ses agents, l'officier Nathaniel Foster, avait aperçu la jeune chatte en plein trafic alors qu'il roulait vers le nord, non loin de Summerland. La suite de cette histoire, rapportée par KTLA, se joue désormais loin du bitume.

Le policier n'a pas tergiversé : « sans hésiter », selon la CHP, il a immobilisé les véhicules et est allé chercher la boule de poils, qui se trouvait sur la voie n°3, pour la mettre à l'abri. La police routière a d'ailleurs remercié un membre du public pour l'aide apportée lors de ce sauvetage.

Surnommée Lucky par les agents, la rescapée a ensuite été conduite au bureau de la California Highway Patrol à Santa Barbara, puis remise au Santa Barbara County Animal Services, le service animalier du comté.

© California Highway Patrol / X

C'est à ce moment-là que le récit a pris un autre tour : l'officier Foster s'est porté volontaire pour devenir la famille d'accueil de la petite féline au pelage « tabico » (tigré et calico), et il l'a rebaptisée Scooby par la même occasion.

« Une seconde chance » pour Scooby

Le 5 novembre, la CHP a donné des nouvelles de la minette sur sa page Facebook. « L'officier Foster est tombé amoureux de sa nouvelle amie à poils et prévoit d'adopter officiellement Scooby la semaine prochaine ! », y écrit la police routière californienne, qui souligne que cette intervention imprévue au bord de la route a débouché sur une belle histoire.

« De la voie n°3 de la Highway 101 à une famille aimante pour la vie… L'histoire de Scooby connaît la fin heureuse qu'elle mérite ! »

La police routière a également salué toutes les personnes qui ont contribué à offrir une seconde chance à la petite femelle, que l'on voit dans les bras de son sauveteur sur une photo partagée sur Facebook par son antenne de Santa Barbara.

L'adoption officielle, elle, devait intervenir la semaine suivante : au moment de cette publication, l'officier Foster comptait l'adopter officiellement, sans que la démarche soit encore finalisée.

L'histoire se termine par une mise en garde : déposer un chat ou un chien au bord d'une voie rapide l'expose à un grave danger et fait aussi courir un risque aux conducteurs. Quiconque n'est plus en mesure de garder son animal peut solliciter un refuge, une association de protection ou le service animalier de sa commune.