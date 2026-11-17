Suzie a été sauvée de l’euthanasie sur l’île de La Réunion et a trouvé un foyer en Métropole. Mais l’association qui l’a secourue, À l’Ouest l’Eden, peine aujourd’hui à payer les pensions de ses protégés. Muriel, la présidente, pioche dans ses économies pour maintenir le bateau à flot et lui éviter de sombrer.

Lorsqu’elle a été trouvée errante à La Réunion à l’âge de 8 mois, Suzie traînait un corps très maigre. Elle a ensuite été placée en fourrière, où elle devait subir l’injection létale. Heureusement, sa bonne étoile a veillé sur elle, et l’ex-va-nu-pattes a été sauvée in extremis de l’euthanasie.

Après quelques semaines dans une famille d’accueil locale qui ne pouvait plus la garder, Suzie a séjourné un certain temps dans une pension payée par l’association À l’Ouest l’Eden. Repérée par Sofia, qui a senti son cœur chavirer, la boule de poils a eu la chance d’être adoptée, après toutes les épreuves qu’elle avait traversées.

© Sofia Ruffin

« Elle est venue en avion en voyageant avec un passager, nous confie celle qui est devenue son humaine préférée, apeurée au départ, elle a vite pris confiance. […] Suzie est une chienne douce comme [le sont souvent ceux] venant de La Réunion, calme, dynamique et câline. »

Par la suite, la famille s’est agrandie. Sofia a également ouvert les portes de sa maison et de son cœur à un Beagle de 10 ans, répondant au nom de Palto. Avant de savourer sa seconde chance, le bon vieux toutou a connu les affres de l’abandon dans la rue et « le couloir de la mort ».

En plus d’avoir adopté ces petites merveilles, Sofia continue son combat pour la protection animale en aidant l’association, qui a sorti 100 chiens des rues ou des fourrières réunionnaises en 18 mois.

© Sofia Ruffin

Le SOS d’une petite association qui a sauvé 100 chiens en 18 mois

« Mais aujourd’hui, celle qui contribue à les sauver risque de ne plus pouvoir poursuivre sa mission : à 72 ans, Muriel puise dans ses économies pour payer les pensions des animaux encore pris en charge », explique l’organisation à bout de souffle.

© À l'Ouest l'Eden

Fondée fin 2024 par Muriel et Laurence, elle organise les sauvetages sur l’île puis les adoptions en Métropole. Pour ce faire, l’association peut compter sur un réseau de bénévoles et de voyageurs solidaires, lesquels accompagnent les heureux élus en avion.

« Mais les factures s’accumulent, apprend-on, l’association lance aujourd’hui un SOS national pour trouver des adoptants, des familles d’accueil et des soutiens financiers. Sans aide, de nouveaux sauvetages pourraient être compromis. »

Un cri du cœur qui, elle l'espère, trouvera écho auprès des amoureux des animaux.