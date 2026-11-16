« Apparemment, cette situation était signalée depuis cinq ans » : 110 chiens sauvés d’un chenil

À Buñol, près de Valence, en Espagne, la police locale a récemment secouru 110 chiens dans une propriété où, relate lindependant.fr , plusieurs d'entre eux étaient retenus par de courtes chaînes et manquaient d'eau. Le témoignage d'un voisin est à l'origine de l'intervention, au cours de laquelle 26 autres chiens ont malheureusement été retrouvés morts. Une procédure pour maltraitance animale a depuis été engagée.

Tout est parti du témoignage d'un voisin. C'est lui qui a conduit la police locale de Buñol, une commune espagnole située à l'ouest de Valence, jusqu'à cette propriété. Après vérifications, les agents ont ouvert une enquête, identifié le propriétaire des lieux et engagé contre lui une procédure pour maltraitance animale.

Sur place, 110 chiens ont été découverts, pour la plupart des Podencos, une race employée pour la chasse au lapin. Les animaux présentaient « une malnutrition sévère et divers signes de maltraitance », dans ce qui a été qualifié de « chenil de l'horreur ».

© @plbunyol / Instagram

Des chaînes courtes et du béton

Le média catalan 324.cat a décrit des conditions extrêmes. D'après lui, une partie des chiens vivaient entassés, maintenus par des chaînes très courtes, et la place manquait à tel point que bouger relevait presque de l'impossible.

Les animaux, toujours selon cette description, restaient exposés au soleil malgré une chaleur caniculaire, sans avoir d'eau à disposition. Les images publiées par la police locale sur Instagram montrent aussi des cages dans lesquelles certains chiens étaient enfermés sans rien à boire ni à manger.

La découverte ne s'est pas arrêtée là : 26 chiens ont également été retrouvés morts, dans des barils recouverts de béton.

Les chiens sauvés ont ensuite quitté la propriété pour le refuge de Ribamontes, à Valence, où ils ont reçu les premiers soins. Ils devraient prochainement y être proposés à l'adoption.

© @plbunyol / Instagram

Une association évoque 5 ans de signalements

De son côté, l'ADAT, une association de défense animale installée à Torrent, affirme que cette propriété avait déjà été signalée par le passé. « Apparemment, cette situation était signalée depuis cinq ans », écrit-elle sur sa page Facebook.

Au moins, après tant de souffrances, ces 110 chiens ont enfin une chance de connaître une vie meilleure. Entourés de soins, d'attention et, espérons-le, bientôt d'amour dans un foyer chaleureux, ils peuvent désormais envisager un avenir loin de la maltraitance.

© @plbunyol / Instagram

On leur souhaite de tout cœur de retrouver confiance en l'être humain et de découvrir enfin le bonheur qu'ils méritent.