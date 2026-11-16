En Guadeloupe, les premières semaines de Yuka ont été rudes, à en croire son annonce diffusée sur Animaux.fr , plateforme dédiée à l'adoption responsable. Aujourd'hui âgé de 7 mois, ce jeune chat européen au pelage blanc et roux est proposé à l'adoption par l'association 4 Pattes en Danger et doit quitter Pointe-à-Pitre pour Orly.

Né le 20 mars 2026, ce chat européen mâle a été sauvé des affres de l'errance en Guadeloupe. Son parcours est retracé dans une annonce d'adoption publiée le 11 novembre 2026 sur Animaux.fr, où il figure parmi les animaux placés par 4 Pattes en Danger.

Rédigé comme si le chaton prenait lui-même la parole, ce texte rapporte un abandon survenu très tôt, juste après son sevrage : privé d'eau comme de nourriture, le petit félin se trouvait dans une boîte en plein soleil, qui ne le protégeait de rien.

Le petit moustachu a heureusement été secouru, et il est aujourd'hui prêt à rejoindre une famille bien à lui.

YUKA Race : Européen Âge : 7 mois Localisation : Pointe-à-Pitre (97110) France Association : 4 PATTES EN DANGER Rencontrer YUKA

Un compagnon félin fait pour des bras aimants

Côté caractère, l'annonce décrit Yuka comme un petit chat gentil, joueur et câlin. Il aime les caresses, les bras qui l'accueillent et les instants de tendresse.

L'annonce évoque aussi le souhait d'un foyer aimant et protecteur, où il pourra grandir en paix.

© 4 Pattes en Danger / Animaux.fr

Bonne nouvelle pour les foyers déjà bien remplis : le jeune matou est annoncé compatible avec les chats comme avec les enfants. Sa cohabitation avec les chiens, en revanche, n'a pas été testée. Quant au logement, un appartement lui conviendra aussi bien qu'une maison, à condition que l'ensemble de ses besoins soient comblés.

Sur le plan de la santé, tout est en ordre. Yuka est vermifugé, identifié, vacciné et castré ; il a aussi été testé négatif au FIV et au FeLV, et dispose d'un certificat de bonne santé. Il ne lui reste plus qu'à poser les valises dans le foyer idéal !

© 4 Pattes en Danger / Animaux.fr

Une adoption possible à Orly ou à Champigny-la-Futelaye

Le jeune cjay se trouve pour le moment à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, mais il sera rapatrier par l'association à Orly (94310). Son adoption pourra se faire sur place, ou bien au refuge de Champigny-la-Futelaye (27).

© 4 Pattes en Danger / Animaux.fr

Engagée contre la maltraitance animale et l'abandon, 4 Pattes en Danger a également prévu un certificat d'engagement et de connaissance à signer, comme la loi le demande.

Vous souhaitez adopter ce jeune félin ? La première étape passe par un mail adressé à l'association, qui est indiqué sur l'annonce. Elle envoie en retour un formulaire, à remplir avant tout premier échange par téléphone.