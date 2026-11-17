À 7 mois environ, Maya, une chienne croisée Staffordshire Bull Terrier, a connu un début de vie difficile. L'association Le Club Maison Molosse – Paris & Co lui cherche une famille et lui a consacré une annonce sur Animaux.fr , plateforme dédiée à l'adoption responsable, avec une idée bien précise du foyer qu'il lui faut.

Les premiers mois de Maya n'ont rien eu de tendre. Cette jeune croisée Staffordshire Bull Terrier se trouvait dans un squat lorsqu'elle a été secourue. L'association rapporte que la chienne y a enduré de mauvais traitements lourds, jusqu'à des actes d'une grande cruauté. Lorsqu'elle a été recueillie, de nombreuses petites cicatrices parsemaient son corps et l'une de ses pattes était fracturée.

Maya Race : Staffordshire Bull Terrier Âge : 7 mois Localisation : Paris (75012) France Association : LE CLUB MAISON MOLOSSE – PARIS & CO Rencontrer Maya

Un vétérinaire l'a alors examinée, puis une famille l'a adoptée. Cette première adoption n'a pourtant pas tenu : ses adoptants, qui s'estiment aujourd'hui dépassés, ne parviennent plus à lui apporter le suivi dont elle a besoin. L'association s'est donc remise en quête d'un foyer, en espérant cette fois une famille qui s'engagera auprès d'elle pour la vie.

© Club Maison Molosse – Paris & Co / Animaux.fr

Attachante et douce, mais pas encore totalement rassurée

Ces épreuves n'empêchent pas Maya d'être, aux yeux de l'association, une compagne à 4 pattes attachante, toute en douceur et en affection.

© Club Maison Molosse – Paris & Co / Animaux.fr

Sa confiance, en revanche, reste fragile. Encore un peu craintive, la jeune chienne peut perdre son assurance face à certaines situations. Rien ne sert de la bousculer : c'est auprès de personnes rassurantes, dans un quotidien stable, qu'elle pourra avancer à son rythme, en prenant le temps nécessaire.

S'y ajoute une anxiété de séparation, qu'il faudra travailler pas à pas, avec un suivi adapté.

© Club Maison Molosse – Paris & Co / Animaux.fr

« Une famille qui ne renoncera pas à elle »

Qui pour accompagner Maya ? Aux yeux du Club Maison Molosse – Paris & Co, mieux vaut déjà bien connaître les chiens. La jeune rescapée aura besoin d'un cadre de vie tranquille, stable et bienveillant, auprès d'adoptants qui ne manquent pas de patience. Il faudra aussi avoir du temps à lui consacrer afin de poursuivre son éducation.

L'idéal ? Une maison où vit déjà un congénère adulte, équilibré et sociable, à condition bien sûr que le courant passe entre eux.

© Club Maison Molosse – Paris & Co / Animaux.fr

Être le premier à se manifester ne donnera en revanche aucun avantage. Pour épargner un nouvel abandon à sa protégée, l'association retiendra la famille la plus solide et la mieux accordée aux besoins de sa protégée, peu importe le moment où sa candidature lui sera parvenue.

Les personnes intéressées sont invitées à la contacter en décrivant leur foyer, leur vécu auprès des chiens et leur mode de vie, avant une rencontre et une discussion en profondeur. De taille moyenne, Maya est pucée et totalement vaccinée, et c'est à Paris qu'elle attend sa future famille.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Club Maison Molosse – Paris & Co sur l’annonce Animaux.fr de Maya.