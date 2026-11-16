Bloquée plus de 36 heures dans un pin, cette chatte errante est sauvée et ne vivra plus dehors

Nourrie par une habitante de Schenectady, dans l'État de New York, une chatte errante au pelage roux s'est retrouvée bloquée plus de 36 heures à 25 mètres de hauteur dans un arbre, rapportait NEWS10 ABC . Un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, puis des démarches auprès des pompiers, de la police et d'entreprises d'élagage ont été nécessaires pour qu'un professionnel bénévole accepte de grimper la chercher.

Aperçue pour la première fois environ 6 semaines plus tôt dans le jardin de Janice Coppola, la chatte, aujourd'hui baptisée Lee, recevait chaque jour de quoi manger. À force de patience, l'habitante de Schenectady avait gagné sa confiance, au point de lui aménager un abri chauffé dans son cabanon.

Puis, un matin, Janice a entendu Lee miauler, très haut dans un arbre. Après plusieurs tentatives pour obtenir de l'aide, elle a posté un message dans le groupe Facebook de la communauté de Scotia-Glenville. « J'ai publié un message sur le site d'actualités de Scotia-Glenville, et beaucoup de gens se sont sentis concernés », a-t-elle déclaré.

© Justin Lajuett

Des refus, puis un élagueur volontaire

Ce message a retenu l'attention de Michele Sasso, qui s'est mise à contacter des pompiers, des services de police et des entreprises d'élagage des environs. Trouver quelqu'un à la fois disposé et capable d'intervenir s'est révélé difficile, selon elle : certaines sociétés redoutaient d'engager leur responsabilité, tandis que d'autres refusaient de se déplacer pour une chatte bloquée en hauteur simplement parce qu'elle était errante. « Personne ne voulait aider un animal errant. Ce sont pourtant des êtres vivants. Ils ont besoin d'aide », a-t-elle déclaré.

Michele a finalement joint Justin Lajuett, de l'entreprise Moore's Tree Service, qui s'est porté volontaire sans demander un centime. Pour cet élagueur, le travail ne s'est pas limité à grimper le long d'un tronc.

Le mauvais arbre, puis la bonne cime

Repérer la chatte dans les aiguilles de pin a demandé à Justin de grimper dans plusieurs arbres successifs, en se transférant prudemment d'un sommet à l'autre ; il a d'ailleurs commencé ses recherches dans un arbre qui n'était pas le bon.

Lorsqu'il a enfin aperçu Lee près du sommet, la chatte, effrayée, a bondi vers une autre partie de l'arbre, ce qui l'a obligé à se repositionner avant de parvenir à la glisser dans un sac de sauvetage. Il est ensuite redescendu en rappel sur plus de 15 mètres, jusqu'à déposer la chatte au sol, saine et sauve.

© Michele Sasso

« J'ai entendu des acclamations, et j'ai su qu'elle allait bien »

L'une des plus grandes difficultés, explique-t-il, tenait à l'état de la chatte : il fallait s'assurer qu'elle pouvait être déplacée sans danger, alors qu'elle était peut-être restée plusieurs jours sans boire ni manger. « Ce que nous faisons au quotidien est très difficile à réaliser », a déclaré Justin, qui déconseille à quiconque de se lancer dans un tel sauvetage sans la formation et le matériel adéquats.

En bas, Janice n'est pas restée jusqu'au bout : suivre l'ascension était devenu trop angoissant, et elle a préféré rentrer chez elle. « Des branches craquaient et des choses tombaient, et je regardais pour m'assurer que ce n'était ni la chatte ni Justin qui tombait », a-t-elle raconté. « Puis j'ai entendu des acclamations, et j'ai su qu'elle allait bien. » Autour de l'arbre, ceux qui attendaient ont laissé éclater leur joie lorsque l'élagueur a annoncé que la chatte était sauve, selon Michele Sasso.

© Michele Sasso

La rescapée a trouvé une famille

Allergique aux chats, Janice Coppola ne pouvait pas accueillir Lee sous son toit ; c'est sa fille, Cassandra Coppola, qui a décidé de l'adopter et de lui offrir un foyer définitif. « Je crois sincèrement qu'elle savait ce que Justin faisait. Elle savait qu'elle était sauvée par Justin. Et je pense qu'elle a su tout de suite en arrivant chez nous qu'elle avait un foyer », estime l'adoptante.

La chatte orange a vite pris ses marques : dès le lendemain matin du sauvetage, elle partageait le petit-déjeuner des 2 autres chats de la maison et de la chienne Lilly, avec lesquels elle s'entend bien. Sa vie dehors est terminée, puisque Lee restera désormais un chat d'intérieur, et une visite chez le vétérinaire est prévue pour vérifier qu'elle est en bonne santé.