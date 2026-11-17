À McCaysville, dans le nord de la Géorgie, aux États-Unis, Billy Paschall a perdu la trace de ses 7 chats le soir du mercredi 4 novembre 2026, en pleine crue : la police venait de les embarquer avec lui sur un bateau lorsqu'ils ont disparu dans la confusion. 5 jours plus tard, il témoignait devant une télévision locale sur sa propriété dévastée quand l'interview a pris un tour inattendu.

L'histoire, relayée par New York Post, s'est jouée devant la maison sinistrée de Billy Paschall, où les journalistes de CBS News Atlanta l'avaient rejoint. Ce lundi 9 novembre, l'habitant revenait sur la nuit de la crue et sur ses chats, dont un seul manquait encore à l'appel.

C'est alors que Bounce a fait son retour. « Qu'est-ce qu'il fait, mon grand ? C'est mon Bounce », a lancé le sinistré, stupéfait, en pleine interview. Face à lui, le reporter Daniel Wilkerson a voulu savoir s'il s'agissait bien du félin recherché, le dernier des 7. « Je ne l'avais pas revu avant maintenant », a répondu Billy, avant de parler d'un soulagement.

© CBS Atlanta

Une nuit bloqué sur le porche

Les faits remontaient au mercredi soir précédent, lorsque des crues soudaines avaient déferlé sur son quartier. Bloqué pendant des heures sur son porche, Billy Paschall attendait qu'un bateau de la police vienne le chercher. Autour de lui, ses 7 compagnons s'étaient perchés sur les petites niches installées là ; ils étaient très agités, a-t-il raconté, parce qu'ils n'aiment pas l'eau.

Quand l'embarcation est arrivée, les agents ont hissé à bord l'homme et ses chats. Dans la confusion, les 7 animaux ont pourtant disparu. La maison n'a pas été épargnée non plus, puisque l'eau y est montée à près d'un mètre et demi, d'après son occupant. « C'était terrible, j'ai tout perdu », a-t-il confié à la chaîne.

Les chats retrouvés l'un après l'autre, jusqu'à Bounce

Restait à retrouver ses protégés. Pour tenter de les faire rentrer, Billy a suivi le conseil d'une météorologue de la chaîne locale, elle aussi amatrice de chats, qui lui avait suggéré de sortir leur caisse et de l'installer sur le porche. « Elle m'a dit que si je sortais la caisse du chat, ils sentiraient que je voulais qu'ils viennent à moi, quelque chose comme ça », a-t-il expliqué.

Le retour des félins s'est ensuite étalé dans le temps, chacun regagnant la maison séparément ; Bounce, le 7e, a été le dernier, sous l'œil des caméras. La maison est aujourd'hui vide et les affaires de Billy Paschall ont été emportées par la crue. Il se dit pourtant plus confiant, maintenant que ses compagnons, disparus pendant l'inondation, sont tous de retour.