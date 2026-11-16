Des vétérinaires opèrent en urgence une mère de 3 chatons et la transfusent pour la sauver

Dans le comté de Warren, dans l'Iowa (États-Unis), Fawn, une chatte de refuge mère de 3 chatons, a survécu à une péritonite septique après une opération et des transfusions, rapportait KCCI . L'association Whiskers TNR, qui l'héberge, salue le programme de chats donneurs de sang de l'Iowa State University et rappelle que ses soins ont coûté plus de 10 000 dollars (8 900 euros environ).

Fawn faisait partie des pensionnaires de Whiskers TNR, une association à but non lucratif du comté de Warren qui s'occupe de chats. Environ un mois avant le reportage, cette mère de 3 petits baptisés Bobble, Rosetta et Vidia se trouvait dans un état critique : son taux d'hémoglobine était très bas, elle respirait rapidement et sa température était très élevée. « C'était une question de vie ou de mort », a résumé Corissa Arndt, présidente de l'association.

« Une affection très grave, qui met la vie en danger »

Moins d'une semaine après son arrivée au refuge, l'état de la féline à la robe tigrée s'est aggravé, ce qui a motivé une consultation au Small Animal Hospital de l'Iowa State University. C'est là que la Dr April Blong a pris la mesure de la gravité du problème.

Pour comprendre ce qui se passait, la vétérinaire et ses collègues ont ouvert l'abdomen de la chatte : à l'intérieur, ils sont tombés sur une arête de graminée, libre dans la cavité abdominale. Le diagnostic a ensuite été posé : Fawn souffrait d'une péritonite septique. « Une affection très grave, qui met la vie en danger », a expliqué la praticienne.

La maman chat a été opérée et transfusée, avec 50 % de chances de survie. Elle s'est rétablie, et Whiskers TNR attribue ce sauvetage au programme de donneurs de sang félins de l'Iowa State University.

Quand le sang de chat vient à manquer

Obtenir du sang de chat n'a pourtant rien d'évident, même avec un programme de donneurs dédié. Chez le chien, le gabarit et le comportement habituel de l'animal rendent la collecte nettement plus simple. La Dr Blong a fait état d'une pénurie nationale de produits sanguins canins et félins, de plus en plus difficiles à commander dans des délais corrects ; il s'écoule souvent plusieurs semaines entre la commande et la réception. « Je ne soulignerai jamais assez l'ampleur du besoin, ici ou dans une autre clinique : il est bien réel », a-t-elle souligné.

À l'Iowa State University, les chats jugés aptes peuvent donner leur sang environ toutes les 8 semaines. Pour l'heure, 2 félins issus de refuges vivent sur place et donnent régulièrement du sang lorsque c'est possible ; la vétérinaire aimerait les voir passer à 6, tout en recueillant davantage de dons venant de la communauté.

De son côté, Whiskers TNR sollicite l'aide de la communauté après cette opération d'urgence. « Nous perdons de l'argent sur chaque adoption », a expliqué Corissa Arndt. Fawn sera proposée à l'adoption pour 100 dollars (89 euros), alors que ses soins ont coûté 100 fois plus.