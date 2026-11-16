« L'accès était assez périlleux » : des guides de rafting sauvent 45 chiens piégés par les inondations

Au Nouveau-Mexique, des orages à répétition ont provoqué des inondations qui ont piégé des animaux de compagnie dans des maisons, tandis que des habitants de Farmington se retrouvaient bloqués. Une entreprise de rafting locale a ressorti son matériel pour une mission bien différente de ses descentes habituelles. Et son entrepôt n'a pas tardé à se remplir de pensionnaires inattendus...

D'ordinaire, les guides de Desert River Guides font découvrir à leurs clients entre mai et octobre les rivières Animas et San Juan, au nord-ouest de l'État. Rien de tel cette fois : la société était à l'arrêt pour la basse saison lorsque son équipe s'est mobilisée d'une tout autre manière, relate le magazine People. Plus de 45 animaux doivent leur sauvetage à ces guides de Farmington.

La région n'a pas l'habitude de recevoir autant d'eau. « On a déjà de la chance d'avoir de la pluie. Alors une telle quantité en si peu de temps, c'était vraiment hors du commun », confie Ryan Dudgeon, copropriétaire de l'entreprise. Les orages successifs ont d'ailleurs laissé des marques dans les environs, où les formations rocheuses Alien Throne et King of Wings n'ont pas résisté.

Quand les rafts reprennent du service hors saison

Les animaux n'ont pas été les premiers sur la liste. Avec leur équipement de descente de rivière, Dudgeon et ses guides ont commencé par rejoindre des personnes bloquées, qui attendaient encore les secours.

Puis les appels ont concerné leurs compagnons à 4 pattes : il fallait secourir des animaux piégés dans des maisons à cause des inondations. Là encore, l'équipe a répondu présente.

© Desert River Guides LLC. / Facebook

Un chemin périlleux jusqu'aux animaux

Rejoindre ces habitations n'avait rien d'une balade dominicale. « Nous avons marché jusque-là, aspirés par des sables mouvants. L'accès était assez périlleux, mais nous avons pu sortir les animaux et les ramener à leurs propriétaires », raconte Dudgeon.

Une partie des rescapés a toutefois pris la direction de l'entrepôt de Desert River Guides, devenu refuge improvisé. Un hangar de rafting transformé en arche de Noé ? Presque. À un moment donné, plus de 45 chiens y cohabitaient avec des chats, des lapins, des poules et d'autres animaux de compagnie.

© Desert River Guides LLC. / Facebook

Quand la pluie refuse de s'arrêter

La pluie, elle, n'a pas faibli. Les animaux sont restés à l'abri dans l'entrepôt jusqu'à ce que les précipitations persistantes rendent nécessaire une seconde évacuation.

Un matériel de rafting pensé pour les clients de l'été aura ainsi servi, en pleine saison creuse, à venir en aide à des habitants dans l'attente des secours et à des dizaines d'animaux !