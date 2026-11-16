« Elle est obsédée » : une chatonne calico captivée par les phoques de la série Netflix « Sealook » (vidéo)

On ne sait pas toujours ce qu'un chat voit lorsqu'il s'arrête devant un écran. Comme le rappelle CatTime , qui relaie la vidéo, les félins ne perçoivent pas les images comme nous : leur œil réagit surtout à ce qui remue, aux forts contrastes et à une palette de teintes bien précise, ce qui explique qu'un programme puisse retenir leur attention bien plus qu'un autre. Fig, une chatonne calico présentée sur le compte Instagram @fossilandfig, en a visiblement fait l'expérience.

Dans la séquence publiée par @fossilandfig, la chatonne calico s'est installée devant le téléviseur et a suivi Sealook avec une concentration remarquable. Un texte incrusté dans la vidéo explique cet intérêt : cette série d'animation sud-coréenne diffusée par Netflix raconte les aventures quotidiennes d'une colonie de phoques et serait réalisée uniquement dans des couleurs que les chats sont capables de percevoir.

© @fossilandfig / Instagram

Les pattes sur l'écran

La table basse n'a bientôt plus suffi à Fig. La boule de poils est montée vers le téléviseur et a tendu les pattes en direction de l'écran, comme si elle voulait attraper ce qui s'y déplaçait, tout en gardant les yeux fixés sur les images qui défilaient.

« Elle est obsédée », a résumé celle ou celui qui partage le quotidien de la minette. Il faut dire qu'avec ses couleurs vives, ses personnages expressifs, ses mouvements amusants et ses petits cris aigus, Sealook a de quoi captiver les petits curieux à 4 pattes comme Fig !

D'autres chats sous le charme

D'autres internautes ont rejoint la conversation en partageant photos et anecdotes de leurs propres compagnons devant Sealook ; un seul a glissé que ses chats restaient fidèles au curseur de son écran d'ordinateur.

© @fossilandfig / Instagram

Malheureusement, Sealook n'est pas encore disponible au catalogue Netflix en France. Si vous souhaitez offrir à votre petit félin une séance télé, vous pouvez toujours lui proposer Gudetama: An Eggcellent Adventure. Cette série pleine de couleurs met en scène un petit jaune d'œuf paresseux et un poussin débordant d'énergie et semble attirer l'attention de certains chats. De quoi éveiller la curiosité de votre petit moustachu et lui offrir un divertissement original !

© @fossilandfig / Instagram

L'info Woopets - Que voient les chats exactement lorsqu'ils regardent la télévision ?

Contrairement aux humains, les chats ne perçoivent pas les images de la même façon. Leur vision est adaptée à la chasse et à la détection des mouvements. Voici ce qui attire particulièrement leur attention :

Les mouvements rapides : leur instinct de prédateur les rend très sensibles aux objets qui bougent, bondissent ou traversent l'écran.

Les couleurs : les chats distinguent principalement le bleu et le jaune. En revanche, ils perçoivent moins bien le rouge, l'orange et certaines nuances de vert, qui leur paraissent plus ternes.

Les contrastes et les formes : ils repèrent facilement les silhouettes qui se détachent sur un arrière-plan.

Les petits animaux : oiseaux, poissons, rongeurs ou insectes peuvent éveiller leur instinct de chasse.

Les sons aigus : les cris, pépiements et petits bruits attirent leur attention grâce à leur ouïe particulièrement développée.

Les images fluides : les écrans modernes, avec un taux de rafraîchissement suffisamment élevé, rendent les mouvements plus naturels à leurs yeux.

À retenir : les programmes aux couleurs contrastées, notamment bleues et jaunes, mettant en scène de petits personnages mobiles et émettant des sons aigus, peuvent particulièrement éveiller la curiosité de nos petits félins !