En Isère (38), un jeune Drahthaar d'environ 1 an prénommé Halloween attend une opération qui lui coûtera une patte. L'association qui veille sur lui cherche d'urgence une famille d'accueil chez qui il pourra patienter au calme. Seriez-vous prêt à lui ouvrir votre porte ?

Certaines annonces ne demandent pas un foyer pour la vie, seulement un abri le temps d'une attente. C'est le cas de celle que L'Arche Pattes & Moustaches a publiée le 11 novembre 2026 pour Halloween sur Animaux.fr. Ce mâle de petite taille est pucé, stérilisé et entièrement vacciné. Pour l'heure, pourtant, l'urgence est ailleurs.

Halloween Race : Drahthaar Âge : 1 an et 1 mois Localisation : Saint-Agnin-sur-Bion (38300) France Association : L’Arche Pattes & Moustaches Rencontrer Halloween

Le jeune Drahthaar va en effet devoir passer par l'amputation d'une patte ; l'association n'a précisé ni laquelle, ni pour quelle raison, ni à quelle date. En attendant ce jour, ses anges gardiens de Saint-Agnin-sur-Bion (38) ont lancé un appel pressant : il lui faut une famille d'accueil, et vite.

Un foyer calme pour patienter

L'association ne cherche pas un simple point de chute et insiste sur le confort. Elle espère pour Halloween un intérieur tranquille, où il soit bien installé et se sente à l'abri. Il faudrait aussi que quelqu'un, dans cette famille, ait du temps à lui consacrer durant toute cette attente.

© L'Arche Pattes & Moustaches / Animaux.fr

Ce dont ce toutou a besoin aujourd'hui tient en peu de choses, explique-t-elle : un endroit où souffler, de la tendresse et une famille grâce à laquelle l'attente se déroulera au mieux.

Un relais assuré après l'opération

Ouvrir sa porte à Halloween ne signifie pas s'engager sans échéance. L'accueil est demandé au moins jusqu'au début de l'année et, dans le meilleur des cas, jusqu'au jour de l'intervention. La famille ne sera pas seule face à la suite, puisqu'une fois l'opération passée, l'association pourra reprendre le flambeau et se charger elle-même des soins comme du suivi qui s'imposera alors.

Reste à trouver ce foyer. Pour y parvenir, L'Arche Pattes & Moustaches demande à chacun de partager son appel le plus largement possible.

Quant à celles et ceux qui pourraient héberger le jeune chien, ou qui souhaitent simplement en savoir plus, il leur suffit d'écrire à l'association en message privé.

Pour en savoir plus sur ce courageux loulou et contacter l'association L'Arche Pattes & Moustaches, rendez-vous sur la fiche Animaux.fr d'Halloween.