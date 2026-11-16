Elle-même sauvée, une American Bully devient une maman de substitution pour 3 chiots de passage dans sa famille d’accueil (vidéo)

3 chiots gravitent autour de Roa, une American Bully présentée comme une chienne sauvée. Dans sa famille d'accueil, elle a décidé de prendre sous son aile ces petits de passage et d'en assumer la charge. Et à en croire les images, les intéressés le lui rendent bien...

Son histoire, relayée par le média Dog Time, se déroule dans un foyer où des chiots en accueil réclament une présence de chaque instant, entre soins, tendresse et surveillance. Une bonne partie de cette charge est assurée par une grande chienne, qui a choisi de l'assumer.

Dès que les petits sont arrivés auprès d'elle, Roa a endossé son rôle de maman de substitution, sans attendre. Aucune hésitation apparente chez cette American Bully !

Et les chiots, qu'en pensent-ils ? Ils paraissent l'adorer, puisque les 3 petits se tournent sans cesse vers elle, en quête d'un câlin, d'un peu de réconfort ou simplement d'attention.

Veilleuse de siestes et compagne d'exploration

D'autres vidéos dévoilent une Roa aux aguets, l'œil posé sur chacun de ses adorables protégés. Lorsque la fatigue les gagne, elle se blottit contre eux le temps qu'ils s'endorment, puis reste à leurs côtés pour qu'ils soient en sécurité et bien installés.

Les 3 chiots, eux, découvrent le monde à leur rythme et apprennent quelque chose à chaque pas. Explorer, jouer, piquer un somme... Ils le font en sachant qu'une présence bienveillante veille toujours non loin, prête à s'occuper d'eux.

© @some.chaos.nextdoor / Instagram

Une enseignante à 4 pattes, patiente malgré le chaos

Le plus remarquable ? La famille d'accueil raconte que la chienne ne se contente pas de les surveiller. Roa apprend aussi beaucoup de choses aux petits, s'improvisant « enseignante » en plus de nourrice.

Bien sûr, la mission n'est pas de tout repos, car les chiots se montrent énergiques, curieux et parfois franchement désordonnés. Mais la patience et la douceur de Roa, telles qu'elles sont décrites, donnent à chaque moment passé auprès d'eux toute sa valeur.

Une maman de cœur qui, visiblement, prend sa nouvelle vie très au sérieux !

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