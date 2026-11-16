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Elle-même sauvée, une American Bully devient une maman de substitution pour 3 chiots de passage dans sa famille d’accueil (vidéo)


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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3 chiots gravitent autour de Roa, une American Bully présentée comme une chienne sauvée. Dans sa famille d'accueil, elle a décidé de prendre sous son aile ces petits de passage et d'en assumer la charge. Et à en croire les images, les intéressés le lui rendent bien...

Illustration : "Elle-même sauvée, une American Bully devient une maman de substitution pour 3 chiots de passage dans sa famille d’accueil (vidéo)"
© @some.chaos.nextdoor / Instagram

Son histoire, relayée par le média Dog Time, se déroule dans un foyer où des chiots en accueil réclament une présence de chaque instant, entre soins, tendresse et surveillance. Une bonne partie de cette charge est assurée par une grande chienne, qui a choisi de l'assumer.

Dès que les petits sont arrivés auprès d'elle, Roa a endossé son rôle de maman de substitution, sans attendre. Aucune hésitation apparente chez cette American Bully !

Et les chiots, qu'en pensent-ils ? Ils paraissent l'adorer, puisque les 3 petits se tournent sans cesse vers elle, en quête d'un câlin, d'un peu de réconfort ou simplement d'attention.

www.instagram.com/reel/DfXoulnzOAX/

Veilleuse de siestes et compagne d'exploration

D'autres vidéos dévoilent une Roa aux aguets, l'œil posé sur chacun de ses adorables protégés. Lorsque la fatigue les gagne, elle se blottit contre eux le temps qu'ils s'endorment, puis reste à leurs côtés pour qu'ils soient en sécurité et bien installés.

Les 3 chiots, eux, découvrent le monde à leur rythme et apprennent quelque chose à chaque pas. Explorer, jouer, piquer un somme... Ils le font en sachant qu'une présence bienveillante veille toujours non loin, prête à s'occuper d'eux.

© @some.chaos.nextdoor / Instagram

Une enseignante à 4 pattes, patiente malgré le chaos

Le plus remarquable ? La famille d'accueil raconte que la chienne ne se contente pas de les surveiller. Roa apprend aussi beaucoup de choses aux petits, s'improvisant « enseignante » en plus de nourrice.

Bien sûr, la mission n'est pas de tout repos, car les chiots se montrent énergiques, curieux et parfois franchement désordonnés. Mais la patience et la douceur de Roa, telles qu'elles sont décrites, donnent à chaque moment passé auprès d'eux toute sa valeur.

Une maman de cœur qui, visiblement, prend sa nouvelle vie très au sérieux !

Le conseil de Woopets : comment présenter un chiot à un chien adulte ?

Pour bien présenter un chiot à un chien adulte et favoriser une relation harmonieuse, nous vous conseillons de :

  • Privilégier une première rencontre en terrain neutre, dans un endroit calme, loin des jouets et des gamelles.
  • Garder les toutous en laisse détendue et les laisser faire connaissance à leur rythme, sans forcer le contact.
  • Récompenser les attitudes calmes et les interactions positives.
  • Prévoir un espace de repos et des accessoires pour chacun à la maison.
  • Surveiller leurs échanges, respecter les signaux d'inconfort et ne pas les laisser seuls ensemble au début.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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