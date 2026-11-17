Sur le campus américain de University Park en Pennsylvanie (Etats-Unis), Podrick, un Labrador sable de 6 ans, travaille auprès des étudiants vétérans (étudiants qui ont servi dans les forces armées) de l'université Penn State. Formé à repérer les crises d'anxiété, ce chien d'assistance vient réconforter ceux qui en souffrent, guidé par son maître-chien Steve Dolphin.

Podrick est rattaché à l'Office of Veterans Programs (OVP) de Penn State et il est devenu le visage du Student Veteran Center, comme le relate la Penn State University sur son site. Ce Labrador Retriever y accueille les visiteurs et circule de bureau en bureau, un panier l'attendant chez chaque membre de l'équipe.

© Jaydyn Isiminger

Sa spécialité : reconnaître les signes d'une crise et apporter du réconfort

Ils sont 2 à le guider : Steve Dolphin, directeur adjoint de la programmation et de l'action de proximité de l'OVP, et la directrice exécutive Renee Thornton-Roop. Comme il passe régulièrement au HUB-Robeson Center et participe à de nombreux événements, le chien est désormais connu sur tout le campus de University Park.

Sa spécialité, c'est l'anxiété et le stress post-traumatique. Le canidé a appris à reconnaître les signes d'une crise, puis à réconforter par le contact la personne qui la traverse : le plus souvent, il se cale contre elle ou lui donne de petits coups de museau. « Presque instinctivement, même en pleine crise de panique, ils se mettent à le caresser, et l'anxiété [et] le mur tombent », observe Steve Dolphin.

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2 années de formation et une certification tous les ans

La démarche a été lancée en 2022. Les responsables de l'Office of Veterans Affairs et de l'OVP cherchaient alors des donateurs pour financer un chien d'assistance, des études ayant montré que ces animaux peuvent atténuer les symptômes de stress post-traumatique chez les anciens combattants.

Andrea et Bill Cahir ont répondu par une dotation qui couvre son placement, sa formation, sa nourriture et les frais annexes. Le couple a fait ce geste en mémoire du frère de Bart, le sergent William Cahir, dit Bill, tué au combat en Afghanistan.

Avant de prendre son poste, Podrick a suivi environ 2 ans de formation et, depuis, il doit être certifié chaque année, tout comme ses 2 maîtres-chiens. Steve Dolphin a décroché sa propre certification au terme de 2 semaines de stage, à raison de 8 ou 9 heures par jour passées en public avec l'animal, le temps d'apprendre à prendre l'ascenseur avec lui, à lire ses signaux et à maîtriser les commandes.

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Un entretien d'embauche passé à ses côtés

Steve Dolphin dit avoir mesuré l'effet de ce compagnon lors de son propre entretien d'embauche, pour le poste qu'il occupe aujourd'hui. Ce jour-là, Podrick est resté assis à ses côtés pendant tout l'entretien.

À l'automne, le duo se retrouve en classe le mardi et le jeudi, pour le séminaire de première année qu'enseigne Steve Dolphin. Au moins une fois par semaine, et tous les jours pendant la semaine des examens, ils se rendent aussi au HUB-Robeson Center, où le Labrador déambule et s'approche des étudiants. Certains professeurs réclament même sa présence lors de cours particulièrement intenses ou sensibles.

Les étudiants ayant servi comme militaires ne sont pas les seuls concernés. « Même ceux qui n'ont pas de lien avec l'armée ont besoin de leurs chiens », souligne le maître-chien, qui évoque les jeunes gens à qui manque leur propre chien, resté à la maison. « Il s'appuie sur eux, presque comme une couverture lestée, et les larmes se mettent à couler », décrit-il.

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Chaque mois, l'OVP organise par ailleurs Pizza with Podrick, un rendez-vous où le quadrupède va saluer toutes les personnes présentes.

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Lors des journées d'orientation des nouveaux étudiants, Podrick s'installe souvent près des parents plutôt que de leurs enfants. D'après son maître-chien, ce sont eux les plus stressés à ce moment-là.

« Je ne l'avais pas vu comme ça depuis des années »

C'est pendant l'une de ces journées, au HUB, qu'un père vétéran souffrant d'un stress post-traumatique silencieux a vu le chien venir à ses côtés presque aussitôt, puis le suivre dans chacun de ses déplacements. L'homme a demandé ce qui arrivait à l'animal et Steve Dolphin lui a répondu que, selon lui, Podrick percevait sa tension. Le père s'est alors assis, le Labrador toujours auprès de lui, avant de remercier l'équipe.

Son épouse s'est mise à pleurer. « Je ne l'avais pas vu comme ça depuis des années », a-t-elle confié.