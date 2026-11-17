Les retrouvailles ont eu lieu le dimanche 15 novembre au soir à Ordan-Larroque dans le Gers, rapportait Le journal du Gers , au terme de 15 jours de recherches menées pour ce chien de 9 ans.

La disparition de Napoléon, ayant eu lieu le 31 octobre à Vic-Fezensac (32), a d'autant plus surpris sa maîtresse Marie Portalié que, d'après elle, ce croisé Terre-Neuve ne fuguait pas et restait d'ordinaire près de la maison.

Une demande de rançon et une plainte déposée

Dès lors, elle n'a pas ménagé ses efforts pour retrouver son chien perdu : appels à témoins lancés, affiches diffusées, presse sollicitée. Aucun renseignement fiable ne lui est pourtant parvenu.

Au bout de 4 jours, c'est un tout autre message qui est arrivé sur WhatsApp : on lui réclamait une rançon. Marie Portalié a alerté la police municipale et porté plainte à la gendarmerie, sans toutefois recevoir de réponse précise sur ce qu'il est advenu de son signalement.

Une quinzaine de volontaires mobilisés

Toujours sans nouvelles du quadrupède à la fourrure noire, elle a refusé d'abandonner et lancé un appel. Le dimanche 15 novembre, une quinzaine de personnes, adultes et enfants, y ont répondu pour une battue solidaire partie de la pharmacie des Arènes. Il était prévu que de petites équipes parcourent les bois des environs, sonnent chez les habitants et regardent, lorsque ceux-ci l'acceptaient, les images de leurs caméras de surveillance. Ces recherches n'ont pourtant fourni aucun indice.

Le dénouement est venu dans la soirée, d'une publication sur les réseaux sociaux : une famille qui avait recueilli un chien à Ordan-Larroque venait d'en diffuser la photo. Des personnes qui étaient au courant des avis de recherche y ont reconnu Napoléon et ont aussitôt prévenu Marie Portalié, qui est allée le chercher.

Les dessous de cette absence restent inexpliqués. Ordan-Larroque se trouve à 18 km de Vic-Fezensac, une distance qui intrigue sa maîtresse, elle qui assure que son chien ne s'éloignait pas. Pendant 15 jours, aucun témoignage n'a permis de le localiser, puis il a refait surface le soir même de la battue. Elle se demande notamment s'il a été emmené, puis relâché devant l'ampleur de la mobilisation.

Un formidable élan de solidarité

Ces questions ne lui font pas oublier cet élan de solidarité : elle remercie encore tous ceux qui ont cherché à ses côtés, relayé ses publications ou apporté leur soutien.

De retour chez lui, Napoléon est très amaigri et devra reprendre des forces petit à petit. Sa maîtresse compte bien l'y aider, au physique comme au moral, et espère qu'il aura passé auprès d'elle « sa meilleure nuit de ces 15 derniers jours ».