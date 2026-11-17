Pet-sitter à plein temps, une utilisatrice de Reddit connue sous le pseudonyme Fit_Company5334 a raconté sur le réseau social comment le chat de l'une de ses clientes a peu à peu trouvé sa place auprès d'elle. Un témoignage relayé par Newsweek .

Gatsby, un Ragdoll d'abord prénommé Kenji, ne vivait chez sa maîtresse de l'époque que depuis 2 semaines quand celle-ci l'a confié pour la première fois à la gardienne, en septembre 2025.

Comme la famille de sa cliente voyageait beaucoup, la pet-sitter retrouvait le chat au moins une semaine par mois et, de séjour en séjour, des liens solides s'étaient noués entre eux.

© Fit_Company5334 / Reddit

En février 2026, la maîtresse de Gatsby l'a appelée. À force de déplacements, elle s'était rendu compte qu'elle n'avait presque plus de temps pour lui et souhaitait savoir si sa nounou serait prête à adopter le félin.

La proposition tentait Fit_Company5334, qui n'était pourtant pas certaine de pouvoir s'engager dans la durée. Elle avait par ailleurs appris que sa cliente envisageait de vendre l'animal, une issue qu'elle voulait éviter. Elle a donc avancé une solution intermédiaire : l'héberger en tant que famille d'accueil, le temps de voir comment la situation évoluerait.

Un accueil d'abord provisoire

Son bailleur ayant donné son accord, la gardienne a installé Gatsby dans son appartement, où il a rapidement pris ses marques.

© Fit_Company5334 / Reddit

Lorsqu'elle partait s'occuper des chats de ses clients, son fiancé prenait le relais à la maison. Lui qui n'avait jamais vécu avec un félin s'est attaché au Ragdoll en peu de temps, au point de suggérer à son tour de l'adopter.

« Le chat est bien installé et tellement, tellement heureux »

Elle a fini par accepter. L'accueil provisoire s'est ainsi transformé en adoption, et le chat a reçu au passage un 3e nom : Chicken Babyson.

© Fit_Company5334 / Reddit

« Quelques mois ont passé [depuis l'adoption], le chat est bien installé et tellement, tellement heureux », a écrit Fit_Company5334 sur Reddit. « Je suis là très souvent et il est toujours content de me voir », a-t-elle ajouté.

© Fit_Company5334 / Reddit

Un chat devenu un peu moins câlin en grandissant, mais toujours aussi attendrissant

L'adoptante décrit un chat entré dans l'adolescence, un peu moins câlin qu'auparavant, qui ne rejoint le couple pour la nuit que lorsque celui-ci a de la chance. Chicken Babyson aime s'attarder sur le balcon et s'endort volontiers sur l'appui de fenêtre.

Il apprécie aussi de regarder son humain travailler et de se glisser à l'arrière des écrans d'ordinateur, là où il fait chaud, pour y somnoler. Le couple essaie en revanche de lui faire perdre une habitude : celle de mâchouiller du plastique.