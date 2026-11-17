Machka, une chienne Berger d'Anatolie de 4 ans, vit à Sunnyside dans le Queens, à New York. Son histoire, relayée par Queens Daily Eagle , est celle d'une candidate dont le programme a été tiré de son propre parcours et qui a remporté l'élection en ligne désignant le chien maire de la ville. C'est la première fois que ce titre revient à un animal de cet arrondissement.

Ce vote s'était tenu le 2 novembre 2026, et il fait de cette chienne à 3 pattes le 3e chien maire honoraire qu'ait connu New York. La femelle Berger d'Anatolie n'est pas originaire du Queens : elle y est arrivée de l'étranger, un parcours que partagent beaucoup de résidents de l'arrondissement, dont le maire Zohran Mamdani.

© Kylen Button

Une jeunesse mouvementée

Son histoire a commencé en Turquie, où elle est née dans la rue. Elle n'était encore qu'un chiot lorsqu'une voiture l'avait percutée, et cet accident lui avait coûté une patte.

Une femme l'avait alors recueillie dans son pays natal. Celle-ci s'est pourtant retrouvée sans toit au début de l'année 2023, à la suite d'un tremblement de terre, et a dû se séparer de la chienne.

Ces premières années mouvementées ont inspiré le programme de la candidate, explique Kylen Button, à la fois propriétaire de Machka et responsable de sa campagne : « Machka a fait campagne pour développer les logements et les centres d'hébergement d'urgence acceptant les animaux, afin que les compagnons et leur famille restent ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. »

Derrière cette promesse, Button décrit un obstacle très concret : lorsqu'on vit avec un animal, accepter une aide au logement devient bien plus difficile, car de nombreux centres d'accueil refusent que l'on y entre avec son compagnon.

« Une forme d'évasion »

Sur le terrain, les électeurs venus à sa rencontre ont beaucoup entouré la Berger d'Anatolie, une attention qu'elle appréciait d'après le récit, et la campagne s'est passée sans difficulté pour elle. « Elle voudrait faire campagne pour le restant de ses jours », assure Kylen Button.

Une fois les résultats définitifs connus, les voisins ont afflué autour de la gagnante pour fêter son succès, raconte encore Button : « Beaucoup de gens, je pense, avaient besoin d'une forme d'évasion face à la morosité de l'actualité et du monde. »

Quant à Machka, elle a célébré son élection avec une glace. Elle n'exercera pas son mandat seule, puisque Dr. Computer Chips, un Shih Tzu arrivé 2e du scrutin et qui n'a lui aussi que 3 pattes, occupera le poste de chien maire adjoint.