À Lilburn, en Géorgie (Etats-Unis), les gestes les plus simples de la journée étaient devenus difficiles pour Alex Fenska, un vétéran blessé dont l'histoire est relayée par 11Alive . Chief, son chien d'assistance, l'aide désormais à regagner son autonomie. À l'approche du Veterans Day, une association locale fondée par un ancien militaire espère former d'autres duos comme le leur.

Entré dans l'armée en 2014, Alex Fenska avait subi un traumatisme crânien, une atteinte du lobe frontal et des blessures à la colonne vertébrale. Ce qui allait de soi lui est alors devenu pénible, qu'il s'agisse de récupérer sa canne tombée au sol, d'allumer la lumière ou d'attraper une bouteille d'eau. « Avant Chief, j'étais dans une période sombre », a confié celui qui se décrivait, avant l'armée et ses problèmes de santé, comme un homme très sociable et actif.

« Il m'a facilité la vie »

Il fallait donc trouver un animal capable de l'épauler face à ses difficultés de mobilité. Chief, un chien d'assistance spécialement formé, l'accompagne aujourd'hui dans sa vie de tous les jours.

Le quadrupède rapporte ce qui tombe par terre, ramasse chaussures et chaussettes, apporte de l'eau à son maître, jette ce qui doit l'être à la poubelle et sait même actionner les interrupteurs. Lorsque la canne d'Alex lui échappe, c'est encore Chief qui va la chercher. « Il m'a facilité la vie, et c'est une grande aide pour moi, socialement et au quotidien », a résumé le vétéran.

Bien plus qu'une canne ramassée

L'aide de Chief ne s'arrête pas aux objets rapportés. Alex Fenska a toujours eu le sentiment que son état de santé pesait sur son entourage, et il a trouvé auprès de son compagnon une présence et un soutien moral : « Avec Chief, il m'aide non seulement pour mes problèmes de santé, mais il est aussi là pour moi sur le plan émotionnel », a-t-il expliqué.

Entre eux, le lien s'est tissé au fil des parties de balle, des heures passées côte à côte et d'une confiance qu'ils ont appris à s'accorder. « Chief est très énergique ; il adore la balle et il adore aider », a dit l'ancien militaire de son partenaire canin, dont la compagnie de tous les instants l'a, selon lui, rendu plus sociable et plus sûr de lui.

« Ce qu'ils traversent, je l'ai traversé avec mon premier chien d'assistance »

C'est Top Dogg K9 Foundation qui est intervenue auprès d'Alex. Installée à Lilburn, cette association a été fondée par Blake Rashad, lui-même vétéran, avec son épouse Sheila. Elle recueille des chiens, les forme à l'assistance, puis les confie gratuitement à des vétérans en tenant compte des besoins de chacun.

Blake Rashad parlait d'expérience lorsqu'il a évoqué ce qu'un tel animal peut changer dans une vie. « Je ressens de la joie. Et je ressens de la passion, car ce qu'ils traversent, je l'ai traversé avec mon premier chien d'assistance », a-t-il confié.

À l'approche du Veterans Day, la fondation espère former de nouveaux binômes comme celui d'Alex et de Chief, afin de rendre à d'autres vétérans une part de leur autonomie. Le cabinet Montlick Injury Attorneys parraine par ailleurs le téléthon Veterans Day de 11Alive, destiné à offrir gratuitement des chiens d'assistance à d'autres anciens militaires.