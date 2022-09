PetSafe donne 6 conseils pour bien accueillir son chien au bureau

Nos habitudes de vie ont évolué depuis la pandémie. Le travail hybride s’est normalisé, et certains d’entre nous en ont profité pour adopter un animal de compagnie. Mais à l’heure du retour au bureau, des propriétaires de chiens ont voulu continuer à partager leur journée de travail auprès de leur petit protégé. PetSafe fournit ses astuces pour en assurer le bon déroulement.

Selon une récente étude menée par PetSafe, marque mondiale de produits pour animaux de compagnie, seulement 11 % des entreprises françaises sont favorables à l’accueil des chiens sur le lieu de travail. C’est encore plus faible chez nos voisins britanniques, où le chiffre atteint 9 %.

Pourtant, leur présence est connue pour apporter bon nombre de bénéfices. En plus de réduire le stress, travailler en compagnie d’un chien permet aux collaborateurs d’être plus productifs et de faire vivre un esprit convivial entre collègues.

Photo d'illustration

Pour que cela soit possible, il y a bien évidemment une ligne à suivre. Les chiens, leurs maîtres ou leurs collègues, personne n’est épargné. Quand tout le monde y met du sien, la cohabitation peut alors se faire en parfaite harmonie et apporter les bienfaits précités.

Créer un environnement sûr et confortable

Jenny Swanson, responsable des ressources humaines chez PetSafe, a dressé une liste de conseils à suivre pour assurer le bon déroulement de l’accueil des chiens sur le lieu de travail. Le but étant de rassurer les entreprises et de rendre la situation avantageuse pour le plus grand nombre.

Recevez les conseils de Woopets en vous inscrivant à la newsletter Je m'inscris Votre adresse mail est collectée par Woopets pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

Photo d'illustration

A lire aussi : Une famille adopte une femelle Golden Retriever et la réunit avec son chiot. Les retrouvailles émeuvent des millions d'internautes (vidéo)

Tout d’abord, leur accueil doit être régulé. Les chiens doivent être propres, vaccinés, et ne pas aboyer. Tout signe d’agressivité est également proscrit. Leur présence n’a pas pour objectif de détourner l’attention des collaborateurs ;

L’organisation de l’espace doit être repensée et anticipée. Selon la superficie disponible, le nombre de chiens pouvant être accueillis doit être limité. Si nécessaire, il est important de pouvoir isoler le chien derrière une porte ou une barrière, par exemple ;

L’ensemble du personnel doit être un minimum familiarisé avec le langage corporel du chien, afin de comprendre ses agissements et de pouvoir réagir de manière juste ;

Un espace de repos doit être mis à disposition du chien. L’amener sur son lieu de travail n’a pas pour objectif de le sur-solliciter. Encore une fois, la concentration reste de mise ;

Jouets en tout genre et distributeurs de friandises doivent aussi être à sa portée. Si certains chiens aiment passer leur journée à lézarder, d’autres auront besoin de se divertir dans leur coin afin de ne pas perturber le travail du personnel ;

Enfin, si vous constatez que malgré tous ces efforts, le comportement du chien reste inadapté à votre lieu de travail, il est tout bonnement inutile d’insister. Comme les humains, certains canidés ne sont pas faits pour ce style de vie, et seront bien plus heureux de vous attendre à la maison.

PetSafe espère avoir apporté des réponses aux questions que se posent certaines entreprises. Une évolution de nos habitudes de travail dans ce sens ne feraient que renforcer le lien entre un chien et son maître.