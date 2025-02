Une jeune Golden Retriever disparaît dans la nature et mobilise des milliers de personnes pendant plus d'un mois

Ne jamais perdre espoir. C’est le message que porte l’histoire de Maple, une chienne s’étant retrouvée livrée à elle-même pendant plusieurs semaines après sa fugue. Sa famille et les habitants de son quartier n’ont jamais baissé les bras, poursuivant les efforts pour la localiser malgré vents et marées.

Une chienne a été ramenée chez elle saine et sauve après être restée introuvable pendant un mois, rapportait Cleveland 19.

L’animal en question est une jeune femelle Golden Retriever répondant au nom de Maple et âgée de 8 mois. Elle s’était volatilisée le 31 décembre 2024 vers 13 heures locales.



Operation Find Maple / Facebook

Sa propriétaire Chelsea Szaniszlo l’avait confiée à sa belle-mère ce jour-là. C’est cette dernière qui l’avait appelée pour lui annoncer la terrible nouvelle après avoir constaté sa disparition. Maple était censée se trouver dans la cour arrière de la maison, située à North Canton dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis).

Les images de vidéosurveillance la montraient alors qu’elle se détachait de sa laisse et quittait les lieux en courant, manifestement effrayée par quelque chose.

Sa famille a immédiatement lancé l’alerte et commencé à diffuser des appels à témoins, notamment sur les réseaux sociaux. « Elle est très amicale, mais pourrait être en mode survie et refuser de venir vers vous », pouvait-on lire sur l’un des avis de recherche la concernant.

Des affichettes ont été distribuées et placardées partout. Toute la communauté s’est mobilisée pour tenter de la retrouver. Un groupe Facebook a même été créé pour coordonner ces efforts et récolter un maximum de témoignages, comptant 5400 membres.

« Elle est à la maison saine et sauve »

La délivrance est arrivée le dimanche 2 février 2025 et la bonne nouvelle que tout le monde attendait annoncée sur ce même groupe Facebook. La chienne a, en effet, été retrouvée par une passante à moins d’un kilomètre et demi du domicile de sa maîtresse.



Operation Find Maple / Facebook

« Dieu a entendu nos prières, et ce soir, elle est à la maison saine et sauve, peut-on lire sur le groupe. Merci à tous ceux qui ont cherché, prié et continuent de partager, de soutenir et d'envoyer des encouragements à Chelsea et sa famille ».

A lire aussi : Un chien découvert quasi chauve et ensanglanté connaît une "vie remplie d'amour et de joie" auprès d'une femme au grand coeur



Operation Find Maple / Facebook