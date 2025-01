Cette chienne pour qui l'amitié n'est pas un vain mot n'accepte de déguster sa friandise que si sa congénère reçoit aussi la sienne (vidéo)

Si on dit que le chien est le meilleur ami de l’Homme, il est aussi celui de ses congénères. Nos compagnons à 4 pattes en apportent la démonstration tous les jours et de différentes manières. L’attitude altruiste d’une femelle Aussie à l’égard de sa meilleure amie Springer en est l’une des plus belles illustrations.

C’est bien connu, les chiens sont gourmands et cet attrait pour la nourriture est utilisé par l’humain à divers égard. Ce dernier l’emploie notamment lorsqu’il cherche à gagner la confiance d’un canidé pour le secourir et s’en sert comme d’une récompense quand il l’éduque.

Tous nos amis à 4 pattes ne perdent pas forcément leurs moyens face aux aliments. Ils savent aussi réfréner leur gloutonnerie dans certaines situations, comme le fait Nala. Celle-ci est une adorable femelle Berger Australien dont la meilleure amie est une chienne Springer Anglais répondant au nom de Reilly.



@hungoverdelaney / TikTok

Elles apparaissent toutes les 2 dans une vidéo mise en ligne le 24 décembre 2024 sur le compte TikTok « @hungoverdelaney ». Une publication qui totalise plus de 400 000 vues à ce jour et que relaie Newsweek.

On y voit Nala et Reilly sagement assises face à leur maîtresse. Si les 2 chiennes font preuve d’un calme et d’une discipline remarquables, on peut deviner dans leurs regards qu’elles piaffent d’impatience, car leur propriétaire est sur le point de leur offrir des friandises.

Maîtrise de soi et altruisme

Leur propriétaire commence par tendre un biscuit à Nala. Cette dernière a bien envie de le manger, mais elle est résolue à ne le faire qu’à une condition ; que Reilly soit servie en premier.

Nala s’abstient donc de saisir sa friandise. Au lieu de cela, elle se tourne vers sa congénère, comme pour rappeler à sa maîtresse qu’elle est là, elle aussi, et qu’elle mérite d’avoir un biscuit tout autant qu’elle.

La maîtresse donne alors le biscuit à la Springer, qui s’en empare aussitôt. Ce n’est qu’à ce moment-là que Nala accepte la sienne.

La loyauté et l’amitié canines s’expriment sous leur forme la plus noble dans cette vidéo, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :

