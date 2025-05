Une vidéo retrace la façon dont un chien et un chat sont passés d’ennemis à meilleurs amis

Peut-être avez-vous déjà entendu dire que l’amour commence par la haine. Si cette citation est sujette à controverses, pour Ollie et Cilio, elle est plus que vraie ! Ces boules de poils se bagarraient sans cesse lorsqu’elles se sont rencontrées. Aujourd’hui, elles sont devenues inséparables.

Ollie, un Golden Retriever et Cilio, un tabby roux, se bagarraient littéralement comme chien et chat. Le jeune chien importunait régulièrement son frère félin, qui lui donnait des coups de patte à répétition pour l’éloigner ! Personne ne pouvait présager qu’une amitié finirait par éclore entre les 2. Pourtant, aujourd’hui, ils sont indissociables.

Ollie n’était qu’un chiot lorsqu’il est arrivé dans la maison de ses propriétaires. Il avait de l’énergie à revendre et était curieux de tout. Alors, quand il a posé les pattes chez lui, il a fait l’effet d’une petite tornade ! De quoi agacer Cilio, qui était seul et tranquille jusqu’à présent.

Un long temps d’adaptation

Le félin n’avait absolument pas envie d’être importuné par qui que ce soit. Ollie, quant à lui, comptait bien se faire un nouvel ami ! Ce déséquilibre a créé des conflits dans la maison, puisque le chiot revenait constamment vers le chat, et ce, de manière très dynamique. Alors, ce dernier sortait les griffes pour éloigner le toutou.

Néanmoins, au fil du temps, Cilio a commencé à tolérer de plus en plus l’animal. Il n’avait toujours pas envie de s’amuser avec lui, mais le laissait s’approcher davantage. Puis, quelque temps après, Cilio a accepté qu'Ollie s’allonge à ses côtés. Les animaux ont commencé à partager toutes leurs siestes, comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Pethelpful.

Ils sont désormais devenus très proches. Il arrive qu’ils se chamaillent encore, comme de véritables frères finalement, mais cela ne dure jamais : « Ollie et Cilio ont fait un si long chemin, depuis ils sont les meilleurs copains câlins maintenant », écrivaient leurs propriétaires.