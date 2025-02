Les propriétaires d'une chienne n'ayant plus longtemps à vivre la choisissent comme témoin de leur mariage et échangent leurs voeux à la clinique vétérinaire

Quelques jours avant de fêter leur mariage, les propriétaires d’une chienne appelée Bella Rose ont su qu’elle était atteinte d’une maladie grave et qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps. Ils alors ont décidé de tout faire pour l’inclure dans ce grand évènement.

Ils se sont dit oui pour la vie à la clinique vétérinaire et en présence de leur chienne. Alexandria et Randy Eckhart ont toujours considéré Bella Rose comme leur enfant, et ont donc tenu à ce qu’elle assiste au plus beau jour de leur vie et qu’elle y joue un rôle important. Leur amie à 4 pattes était, en effet, témoin de leur mariage, rapporte KSNB.



KSNB

Les Eckhart, qui habitent Boulder dans le Colorado (Etats-Unis), avaient prévu de se marier en novembre 2024 dans l’Etat du Nouveau-Mexique, mais ont modifié leurs plans après avoir appris une terrible nouvelle au sujet de Bella Rose.



KSNB

5 jours avant la date prévue de la cérémonie, le couple a emmené la chienne chez le vétérinaire, qui a découvert qu’elle présentait 2 grosses tumeurs cancéreuses et qu’il n’avait plus longtemps à vivre. Son état de santé se dégradait rapidement et il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour la sauver.

Alexandria et Randy Eckhart ont eu une idée ; puisque, selon les lois de l’Etat du Colorado, on n’a pas besoin de témoin pour se marier, ils ont décidé de faire de Bella Rose leur témoin de mariage symbolique.

Comme elle était trop mal en point pour être déplacée, c’est à la clinique vétérinaire où elle était hospitalisée que ses maîtres ont célébré leur union. Ils y ont échangé leurs vœux et signé le certificat de mariage, qui porte d’ailleurs aussi l’empreinte de patte de Bella Rose.



KSNB

Aimée jusqu’au bout

Alexandria et Randy Eckhart n’oublieront jamais ce moment exceptionnel. Leur chienne est décédée peu après à l’âge de 8 ans. Elle s’est sentie entourée, aimée et membre à part entière de cette famille jusqu’au bout.

Son portrait est accroché dans le salon de ses humains. Une photo que peut désormais admirer Teddy, leur nouvel ami canin. Il s’agit d’un jeune Teckel à poil long de 4 mois.



KSNB

« La maison était tellement vide et silencieuse, expliquent les Eckhart à KSNB. La façon dont nous avons rencontré [Teddy] et certaines choses qu'il incarne ou montre me font vraiment sentir que c’est Bella qui nous l’a envoyé. »

A lire aussi : Maltraité par le passé, ce chien attend désespérément la famille d'adoption qui lui fera découvrir le véritable amour



KSNB