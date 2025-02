Une équipe de volleyball universitaire constituée d'amoureuses des animaux consacre son temps libre aux chiens d'un refuge local

Au sein de l’équipe féminine de volleyball de la NDSU (Université d'État du Dakota du Nord), la générosité ne s’exprime pas que dans le domaine sportif. Depuis plusieurs années, ses membres s’engagent auprès de 4 Luv of Dog Rescue, un refuge pour chiens basé à Moorhead dans l’Etat voisin du Minnesota.



Allyson Barth est l’une de ces joueuses. « Je sais qu’on a toujours besoin d’aide », dit-elle à InForum. Plusieurs fois par mois, notamment les weekends lorsqu’elles n’ont pas de compétition, elle et ses coéquipières se rendent au refuge pour aider le personnel à nettoyer les boxes et les espaces, mais aussi pour promener les chiens et jouer avec eux. Grâce à cela, les canidés se sentent moins seuls et encore plus aimés.



Allyson Barth reconnaît que cette initiative lui offre également la possibilité de joindre l’utile à l’agréable. « Je n’ai jamais eu de chien dans ma vie, mais j’ai toujours aimé les animaux, confie-t-elle à ce propos. Je sais que je veux avoir un chien à l’avenir. »

Jerad Ryan, responsable chez 4 Luv of Dog Rescue, ne s’attendait pas à un engagement aussi régulier de la part des volleyeuses de la NDSU. Il est même impressionné par le dévouement dont l’équipe fait montre à l’égard de cette cause et espère qu’elle inspirera d’autres personnes ou groupes à faire du bénévolat.



Tout le monde y gagne

Cette activité profite aussi aux joyeuses, dont la cohésion est renforcée. « Cela nous rapproche et nous rassemble, explique Allyson Barth. Notre équipe est plus soudée que jamais, et je pense qu’une partie de cela est due au bénévolat. Nous espérons que ces chiens pourront trouver un foyer un jour ».

Pour rappel, nous vous avions déjà parlé de 4 Luv of Dog Rescue en 2019, lorsque cette association publiait des photos de chiens à adopter sur des canettes pour leur donner plus de visibilité.