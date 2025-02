Le sourire communicatif d’un chien de refuge à qui l’on a donné la chance de tout recommencer

Carl a été sauvé par une famille tandis qu’il était au refuge depuis de longs mois. Réciproquement, ses propriétaires souffraient de la perte de leur chien et leur nouvelle boule de poils les a aidés à affronter cette épreuve difficile.

Carl, un Pitbull, a été abandonné par sa famille en 2023 et récupéré par le contrôle animalier local. Placé en refuge par la suite, il est resté sur place pendant une année, jusqu’à ce qu’une famille décide de lui offrir sa chance. Cette dernière souhaitait rouvrir son cœur blessé par un événement tragique.

Elle partageait sa vie avec Clyde, un autre Pitbull, qui était devenu un membre à part entière du foyer avec le temps. Tous les propriétaires souhaiteraient que leur boule de poils soit éternelle, mais ce n’est malheureusement pas possible et le quadrupède a rejoint les anges en septembre 2024. La famille a pris le temps du deuil, puis a décidé d’ouvrir sa porte et son cœur a un animal dans le besoin.

Une attente interminable

Elle s’est dirigée vers les locaux du contrôle animalier du comté d’Arenac, où de nombreux animaux attendaient d’être adoptés, dont Carl. Ce dernier avait posé les pattes au chenil en novembre 2023 après avoir été abandonné, comme l’a précisé Newsweek. Il n’avait pas suscité l’intérêt des adoptants depuis et l’attente commençait à se faire sentir.

Même si le canidé avait pu profiter de la vie familiale, car il est resté quelque temps en maison d’accueil, il n’avait toujours pas son propre domicile et des propriétaires à aimer. Toutefois, la situation a basculé quand les maîtres de Clyde ont croisé son chemin.

Comme une évidence

En rencontrant le gentil Carl, ceux-ci ont eu un coup de foudre. Ils se sont sentis prêts à l'accueillir chez eux et à lui offrir tout l’amour qu’il méritait. Le Pitbull a rejoint sa nouvelle maison le 20 janvier dernier et s’est très bien installé chez lui d’après les photos partagées par ses humains. Preuve à l'appui, son incroyable sourire sur chacun des clichés.

Ses sauveteurs ont été touchés de le voir aussi heureux : « Nous avons tous eu des larmes de joie quand il a quitté le refuge, mais avoir maintenant sa propre maison est tellement plus important », écrivait un porte-parole sur Facebook.