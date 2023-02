"Cela me brise le coeur" : le désarroi des bénévoles découvrant 150 chats victimes d'extrême négligence

S’étant apparemment laissé dépasser par la situation, un habitant du Mississippi (Sud des Etats-Unis) a vu les autorités et une association de protection animale intervenir dans ses 3 propriétés pour y secourir 150 chats négligés. Ces derniers vivaient dans l’insalubrité la plus totale.

Un nombre considérable de chats ont été secourus et pris en charge après leur découverte dans plusieurs propriétés insalubres appartenant à une seule et même personne, rapporte WLBT ce mercredi 1er février.

Les forces de l’ordre ont exécuté hier, mardi 31 janvier, un mandat de perquisition dans 3 maisons à Crystal Springs, où l’équipe de la Humane Society of the United States et des représentants de la ville ont trouvé 150 chats.

Les félins étaient détenus dans des conditions déplorables, entre absence totale d’hygiène, surpopulation et privations. Leur propriétaire avait vraisemblablement perdu le contrôle de la situation.

Dans un communiqué de presse paru dans la foulée de ce sauvetage massif, il était notamment question de « mouches et puces dans toutes les résidences », ainsi que d’une odeur pestilentielle pour décrire les lieux. Les intervenants, qui avaient du mal à respirer et dont les yeux étaient piqués par les vapeurs d’ammoniac, ont également découvert les cadavres de 10 félins dans des congélateurs.



The Humane Society of the United States

« De nombreux chats vivaient dans des cages grillagées entassées les unes sur les autres, exiguës et rouillées, tandis que d'autres étaient en liberté, se cachant derrière les meubles et les détritus », indiquait le communiqué.

Pour la plupart, ces animaux n’avaient pas d’eau potable à leur disposition. Leurs gamelles étaient désespérément vides dans leurs cages étroites.

L’espoir d’offrir à ces chats la vie qu’ils méritent

Tous les chats ont été examinés par un vétérinaire, qui a relevé des infections respiratoires et des problèmes de peau et oculaires, entre autres troubles. Ils reçoivent tous les soins nécessaires en attendant de leur trouver des familles d’accueil ou adoptives.

« Cela me brise le cœur d'imaginer ces chats vivant jour après jour dans de petites cages sales sans même les soins de base dont ils ont besoin », confiait Laura Koivula, responsable des enquêtes sur les crimes contre les animaux à la Humane Society of the United States. Elle a toutefois exprimé son espoir en sachant « que ces chats vont avoir la chance de connaître une vie de jeux, d'affection et de détente dans un endroit ensoleillé et dans un couchage confortable. »

De son côté, Sally Garland, maire de Crystal Springs, a remercié l’association pour son assistance, et explique que les autorités aideront « non seulement les animaux, mais aussi la personne qui avait du mal à répondre à leurs besoins ».