Sauvé par l'infirmière alors qu'il était livré à lui-même, ce Siamois est devenu le confident indispensable des collégiens angoissés

Dans un collège gardois, une initiative discrète apporte un soutien inattendu aux élèves confrontés au stress ou aux émotions difficiles. A l’infirmerie, un chat appelé Végas joue un rôle clé dans ce climat d’écoute et de bienveillance.

Au collège Alphonse Daudet à Alès (30), les élèves qui ont besoin d’apaisement et de réconfort savent qu’ils peuvent en trouver à l’infirmerie. Au sein de cette dernière, une source de soutien émotionnel bien particulière se tient à leur disposition. Il s’agit de Végas, un adorable chat Siamois.

Avec sa belle robe colourpoint et ses magnifiques yeux bleus, traits caractéristiques de la race féline, Végas ne laisse personne indifférent. Sa douceur et son calme sont tout autant appréciés par les collégiens.



Tranquillement couché aux côtés de l’infirmière de l’établissement, Sylvie Nouza, il incarne la sérénité et la bienveillance dans un monde - le milieu scolaire en général - parfois propice au stress et aux tensions.

C’est cette même Sylvie Nouza qui l’avait découvert, recueilli et soigné alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chaton en détresse. Végas n’a plus quitté le collège depuis, puisque sa bienfaitrice avait obtenu l’aval de l’administration pour l’y intégrer.

En venant à l’infirmerie, les élèves ne se font pas soigner que les maux du corps ; ils peuvent aussi confier leur mal-être et les divers problèmes qui affectent leurs émotions et leur parcours scolaire.

Le tout est parfaitement encadré, notamment en ce qui concerne les allergies, et la principale du collège Alphonse Daudet,Christine Lecoeuche, veille à cette bonne organisation.

Ecoute et respect

De nombreux collégiens demandent régulièrement à voir le chat de soutien émotionnel et certains veulent même être impliqués dans sa vie quotidienne et son bien-être. “Avec les élèves nous avons construit un arbre à chat, avec d'autres ont a confectionné des petits coussins pour Végas”, explique ainsi Soukrane Aesh à France Bleu , qui rapporte cette histoire.

Quant Sylvie Nouza, elle s’assure que tous respectent les besoins et le rythme de vie de Végas, leur rappelant qu’il “n’est pas un jouet” et qu’il ne doit pas être dérangé lorsqu’il dort. Par le biais de ce chat, les élèves apprennent aussi l’importance du respect d’autrui.