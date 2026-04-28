Un chat disparaît pendant 59 jours et parcourt 25 kilomètres avant de retrouver sa famille grâce à sa puce électronique d'identification

En octobre 2025, un chat noir nommé Mike a disparu de son domicile au grand désespoir de sa famille. 59 jours plus tard, le petit félin a pu être réuni avec les siens grâce à sa puce électronique d’identification. Il avait parcouru une vingtaine de kilomètres, avant de se retrouver dans un refuge de la SPCA de Colombie-Britannique (Canada).

« Le 7 octobre, Mike a quitté sa maison à Kamloops sans laisser de traces, explique Priscilla Cheung, membre de la SPCA de Colombie-Britannique, sa famille l’a cherché pendant des mois, désespérée de retrouver son chat adoré. »

À la suite de sa disparition soudaine, Nicole, son adoptante, a parcouru le quartier de long en large en agitant des sachets de friandises et en l’appelant par son nom. Elle a également publié des messages sur les réseaux sociaux et demandé de l’aide auprès de ses voisins. Mais son petit compagnon aux pattes de velours restait introuvable, malgré tous ses efforts.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

« C’était surréaliste »

Après 59 jours d’angoisse, Nicole a finalement reçu l’appel téléphonique qu’elle espérait tant. Au début du mois de décembre, le refuge de la SPCA de Kamloops l’a contactée pour lui annoncer la bonne nouvelle : Mike était en vie et avait été pris en charge par le personnel. Le matou avait parcouru 25 kilomètres depuis son domicile, traversé des ponts et des rivières.

« Je n'y croyais pas au début. C'était surréaliste », confie Nicole, submergée par l’émotion. Lors des retrouvailles, son petit Mike semblait d’abord craintif et nerveux. Mais très vite, il s’est laissé fondre dans ses bras et l’a câlinée.

© BC SPCA

« Comme la micropuce de Mike était enregistrée et que ses coordonnées étaient exactes et à jour, le personnel de la BC SPCA a pu contacter Nicole, précise Priscilla Cheung, ils ont convenu d’un rendez-vous pour qu’elle vienne au refuge retrouver Mike. »

Nicole et le personnel pensent que le chat « a dû monter dans une voiture et se faire transporter sans le savoir ». De retour chez lui, il a retrouvé son petit confort et ses amis. « Ses frères et sœurs animaux, un chat, un chien et une poule, étaient tous ravis de le retrouver à la maison », conclut son adoptante.

A lire aussi : « Le chat est sur le toit », une famille qui part en vacances et découvre son chat sur le toit de la voiture après 160 kilomètres de trajet

L’info Woopets : l’identification de votre animal est-elle obligatoire en France ?

En France, l’identification de votre animal de compagnie est obligatoire, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €. Que vous partagiez votre vie avec un chien, un chat ou encore un furet, ce dernier doit être identifié par puce électronique.

Cette démarche permet avant tout de protéger votre petit compagnon. En cas de perte, il pourra être retrouvé plus facilement et vous être rendu rapidement. C’est aussi une preuve officielle de l’identité de son propriétaire.

En plus d’être une obligation légale, c’est un geste responsable et bienveillant qui contribue au bien-être et à la sécurité de votre boule de poils au quotidien.