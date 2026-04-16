« Dès qu’on a un chat, on oublie la solitude », cette chatte calico refuse de laisser sa maîtresse seule une seconde (vidéo)

La solitude semble ne pas exister dans le quotidien de Suki. Cette petite chatte calico aux grands yeux est en effet toujours collée à sa maîtresse, bien décidée à participer à chacun de ses faits et gestes. Une amusante vidéo partagée sur Instagram peut en témoigner !

Les propriétaires de chat savent bien que l’intimité peut vite devenir un luxe surtout lorsque le minou est particulièrement collant. Une vidéo amusante partagée sur Instagram par @sukithecalicokitty illustre parfaitement cette situation du quotidien.

Impossible d’être seule…

Dans cette publication relayée par CatTime, on découvre Suki, une chatte calico aux grands yeux, bien décidée à ne jamais laisser sa maîtresse seule. La vidéo s’ouvre sur une légende parlante : « Essayer de faire quoi que ce soit seule quand on a un chat. » Et clairement, Suki semble prendre ce défi très au sérieux !

© @sukithecalicokitty / Instagram

On voit d’abord Suki installée sur une plateforme en bois, fixant intensément la caméra, comme si elle avait une discussion urgente à engager. À un autre moment, elle s’accroche littéralement aux jambes de son humaine refusant de la laisser s’éloigner.

Plus tard, elle s’assoit sagement près d’une gamelle sur une table, observant chacun de ses gestes, avant d’apparaître au sol, prête à superviser les opérations. La scène continue avec la minette qui passe la tête hors d’un sac suspendu, regardant toujours sa maîtresse avec amour, puis se termine sur un moment touchant où elle miaule derrière une porte vitrée. Amusée, son humaine commente en légende : « Elle est tellement câline sur la dernière image ! »

Quand votre chat décide de tout partager

La vidéo de Suki a rapidement fait réagir les internautes, conquis par son côté particulièrement câlin. Beaucoup d'entre eux ont commenté avec humour et tendresse : « Dès qu’on a un chat, on oublie la solitude », ou encore « Des chats, même quand l’activité ne nécessite aucun chat ! », tandis qu’un autre résumait parfaitement la situation en affirmant : « Une fois qu’on a un chat, ça devient une activité de groupe. »

© @sukithecalicokitty / Instagram

Derrière ces réactions amusées, le comportement de Suki illustre en réalité quelque chose de très courant chez lnos petits félins. Très observateurs, ils mémorisent rapidement les routines de leur humain et suivent attentivement ses déplacements. Chez certains, cette proximité devient même une habitude quotidienne, renforçant le lien avec leur maître.

De plus, lorsqu’un chat reçoit de l’attention (un regard, un rire, une caresse...) il peut être encouragé à reproduire ce comportement, ce qui pourrait bien expliquer l’attitude très présente de Suki.

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© @sukithecalicokitty / Instagram

L’info Woopets – Comment reconnaître l’hyperattachement félin ?

Certains chats, comme la petit Suki, développent un lien très fort avec leur humain au point d'être constamment en demande de présence et d’attention. Ce comportement, appelé hyperattachement, peut sembler attendrissant mais il traduit parfois une forme d’anxiété ou de dépendance excessive. Voici les signes fréquents d’hyperattachement chez un minou :

Il suit constamment son propriétaire dans la maison ;

Il miaule ou s’agite dès qu’il est seul ;

Il cherche un contact physique permanent ;

Il devient anxieux lors des absences ;

Il interrompt souvent les activités de son humain ;

Il montre des signes de stress (agitation, léchage excessif...).

L’hyperattachement chez le chat est un trouble émotionnel : l’animal dépend fortement de la présence de son humain pour se sentir rassuré. La bonne nouvelle, c’est qu’avec de la compréhension et un accompagnement adapté, ce comportement peut souvent s’améliorer. Si vous reconnaissez ces signes chez votre chat, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.