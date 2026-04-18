Une femme et un ouvrier du bâtiment permettent de retrouver un chat perdu depuis 5 ans

Disparu pendant 5 ans, Bodhi a finalement été retrouvé vivant à quelques kilomètres de chez lui grâce à sa puce d’identification et à la mobilisation de plusieurs personnes. Une issue aussi heureuse qu'inattendue pour la propriétaire de ce chat, qui n’espérait plus le revoir après tant d’années d’absence.

En Angleterre, une femme et son chat ont vécu d'émouvantes retrouvailles, 5 ans après la disparition du félin. Un heureux dénouement rendu possible par la puce de l'animal, la vigilance d'une habitante et la bienveillance d'un ouvrier employé par cette dernière, rapportait la BBC.

En juillet 2021, Danielle Arme habitait le village de Chellaston, près de Derby, quand son chat Bodhi s'était volatilisé. Elle avait tout tenté pour le localiser, distribuant des affiches et multipliant les recherches sur le terrain, mais son ami à vibrisses restait désespérément introuvable.

Elle était sans nouvelles de Bodhi jusqu'à ce coup de théâtre du 30 mars 2026. Elle a, en effet, été contactée par Viccie Mahon, une habitante de Sudbury, à une vingtaine de kilomètres de Chellaston, qui lui annonçait qu'elle venait de le retrouver. Danielle Arme a « éclaté en sanglots » en apprenant qu'il était en vie.

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D'après Viccie Mahon, 59 ans, Bodhi avait élu domicile sous un abri de voiture près de sa maison à partir de Noël 2025. Un ouvrier qui travaillait chez elle avait pris l'habitude de lui donner à manger, et s'était lié d'amitié avec lui.

La propriétaire retrouvée sur Facebook

Viccie Mahon et sa famille pensaient qu'il s'agissait d'une chatte et l'appelaient ainsi Martha. Elle confie avoir pensé à l'adopter, mais elle avait d'abord voulu voir s'il avait déjà un propriétaire. Elle l'avait fait passer au lecteur de puce d'identification, constant qu'il en possédait effectivement une et que sa maîtresse le cherchait depuis 2021.

La société en charge de l'identification n'ayant pas réussi à joindre la propriétaure, Viccie Mahon a fait sa petite enquête sur les réseaux sociaux et a fini par retrouver l'avis de recherche posté par Danielle Arme sur Facebook.

Entretemps, cette dernière avait déménagé à Shelton Lock, à seulement 3 kilomètres de Chellaston.

Quand Danielle Arme est venue récupérer son chat, celui-ci était tranquillement assis à l'arrière de la camionnette de l'ouvrier. « J’aimerais tellement qu’il puisse parler, qu’il puisse me raconter toutes ses aventures », conclut-elle.



Danielle Arme

L’info Woopets : comment mettre à jour les informations d’identification de son animal de compagnie ?

Pour avoir plus de chances de retrouver son animal, il est important que les coordonnées associées à la puce d'identification soient correctement renseignées. En France, ces données sont centralisées par I-CAD.

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Pour effectuer une mise à jour, il suffit de se connecter à son espace détenteur sur le site I-Cad. Il est alors possible de modifier ses coordonnées (adresse, téléphone, e-mail), notamment en cas de déménagement ou de changement de numéro. Certaines démarches peuvent nécessiter une validation supplémentaire, voire l’intervention d’un vétérinaire, en particulier lors d’un changement de propriétaire.

En cas de difficulté d’accès ou d’oubli des identifiants, un vétérinaire peut également réaliser la mise à jour directement.