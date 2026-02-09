Habituée à fuir les humains, une chatte craintive devient la plus affectueuse grâce à sa rencontre avec un cochon solitaire (vidéo)

On dit souvent que rencontrer son âme sœur peut changer une vie. Parfois, cette rencontre prend une forme totalement inattendue. Jade, une chatte errante et craintive, a par exemple trouvé la sienne auprès d’un cochon solitaire. Une relation surprenante qui a transformé leur quotidien à tous les 2.

Il y a quelques années, une chatte calico errante vivait près du refuge animalier Farm Animal Rescue and Rehoming Movement (FARRM) en Alberta (Canada). Très craintive, elle évitait tout contact avec les humains.

Aperçue pendant des mois autour des points de nourriture, elle a finalement été mise en sécurité lorsque sa portée de chatons a été découverte.

Après avoir élevé ses petits en sécurité et été stérilisée, la minette, baptisée Jade, a finalement été relâchée, tandis que ses chatons sont restés au refuge. Toutefois, au lieu de retourner dans les bois comme à son habitude, Jade a fait cette fois une rencontre qui allait tout changer, celle d’un cochon isolé nommé Gordo.

© FARRM

La rencontre de 2 solitaires

À son arrivée au FARRM, Gordo était très malade. Il faisait de nombreuses crises d’épilepsie et les vétérinaires lui avait découvert un problème cardiaque qui a ralenti sa croissance. Pour le protéger, on l’a donc installé dans une petite cabane chauffée, seul, loin des autres cochons.

« Honnêtement, il est au top de sa forme depuis des années », a déclaré Melissa Foley, propriétaire et exploitante du FARRM à The Dodo. « Nous devons simplement minimiser les risques pour lui, ce qui malheureusement signifie qu'il vit seul. »

Puis un jour, Jade est entrée dans la vie de Gordo...

© FARRM

Attirée par la chaleur de sa cabane ou par un lien invisible, elle a commencé à lui rendre régulièrement visite, délaissant les autres chats du refuge.

Les bénévoles la voyaient se glisser près de lui, s’installer confortablement et s’endormir. Sa douce présence ne semblait en rien déranger Gordo, bien au contraire !

© FARRM

« Je pense qu'il apprécie simplement ce petit moment de compagnie », a déclaré Melissa. « Et si vous connaissez un peu les cochons, vous savez qu'ils n'aiment pas partager leur nourriture… Gordo laisse Jade partager sa gamelle et lécher le yaourt dans son assiette. »

Très vite, un lien particulier s’est noué entre la minette et le cochon, provoquant même une transformation inattendue.

Une amitié qui change tout

Côtoyer Gordo a en effet permis à Jade de s’ouvrir aux autres. « Elle n'a jamais été sauvage, méchante ou quoi que ce soit, juste très craintive », a expliqué Melissa. « Gordo est plutôt courageux… et ses interactions avec nous ont vraiment influencé Jade. Tout à coup, elle est devenue la chatte la plus affectueuse du monde et réclamait constamment de l'affection. »

© FARRM

Elle est ainsi devenue plus proche des bénévoles et a commencé à prendre soin des autres animaux de la ferme, en réconfortant notamment des agneaux, des chèvres et d’autres cochons.

© FARRM

Malgré tout, la minette est toujours revenue auprès de Gordo, preuve de la force de leur mystérieux lien.

« Les animaux agissent toujours selon leur cœur », a conclu Melissa. Celui de Jade se trouve visiblement près de Gordo…