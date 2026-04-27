En plein déménagement, ils voient une chatte errante couchée dans le coffre de leur voiture et décident de l'adopter (vidéo)

En plein déménagement, un couple a eu la surprise de découvrir qu’une chatte s’était glissée dans leur voiture. S'étant déjà fait remarquer lorsqu'ils avaient emménagé, la féline les a suivis jusqu’à leur nouveau foyer, où elle a rapidement trouvé ses marques et même un coin favori dans le jardin.

Le plus déroutant avec le fameux « système universel de distribution de chats », c'est qu'on ne sait jamais où, ni à quel moment il sévira. Ce couple était assurément loin de se douter qu'il allait rencontrer le nouveau membre de la famille alors qu'il était en plein déménagement.

C'est ce qu'il raconte dans une vidéo postée sur le compte TikTok « @breadcrumbs659 » le 18 avril 2026 et relayée par Newsweek . Une séquence devenue virale, ayant généré 1,4 million de vues.

« La chatte "errante" que nous avions trouvée devant la porte en tigremménageant sera avec nous quand nous déménagerons », indique le texte incrusté.

Le couple en question quittait sa maison pour vivre dans une autre. Il avait chargé ses affaires dans le coffre de la voiture, mais s'est rendu compte avec surprise que ce dernier « contenait » aussi une chatte. La féline au pelage tigré s'était invitée à bord et était tranquillement couchée au milieu de leurs biens, comme si partir avec eux était une évidence.

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La minette n'est donc pas une totale inconnue, si l'on se fie au texte cité plus haut, puisqu'ils l'avaient rencontrée le jour où ils s'étaient installés dans cette maison. Touchés par son attitude, ils ont pris la décision de l'adopter et de l'emmener dans leur nouvelle demeure. Il faut reconnaître qu'elle ne leur a pas vraiment laissé le choix.



@breadcrumbs659 / TikTok

Elle aura sa cabane dans son arbre préféré

Dans une autre vidéo partagée le 21 avril, ils ont confirmé l'adoption et montré son nouvel endroit favori : une petite plateforme nichée en haut d'un arbre dans le jardin de leur nouvelle habitation.

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@breadcrumbs659 a fourni des précisions intéressantes en répondant aux commentaires d'internautes, expliquant ainsi à Kristalyn Rosen, qui s'inquiétait de la réaction des autres chats du quartier à son égard, qu'il n'y en avait qu'un seul dans le secteur et qu'ils s'entendaient déjà à merveille, puisqu'ils ont pris le petit-déjeuner ensemble.

Les adoptants ont également répondu à Tartare, qui demandait si la chatte était autorisée à l'intérieur. Elle l'est bel et bien, mais elle préfère rester dehors pour le moment. Elle dispose d'un coin confortable et sécurisé dans le garage et peut s'y rendre à sa guise. En outre, le couple envisage de lui construire une maisonnette sur la plateforme.