Sauvée d'un climatiseur à l'âge de 8 semaines, cette chatte a attendu la famille de ses rêves pendant 3 ans

Elle n’avait que 8 semaines lorsqu’elle a poussé les portes de Best Friends Felines, une association australienne. Lena, retrouvée coincée dans un climatiseur avant son placement en famille d’accueil, a passé 3 ans à attendre le foyer d’adoption idéal. Son rêve s’est enfin exaucé au Nouvel An.

Lena a été sauvée d’un climatiseur à l’âge de 8 semaines. Pour la libérer, ses sauveteurs ont été contraints de démonter l’appareil. Par la suite, le chaton femelle a été pris en charge par l’association Best Friends Felines et placé en foyer d’accueil.

À la suite de son sauvetage, la boule de poils a reçu de nombreux soins et a découvert les petits plaisirs de la vie en intérieur. Durant les premiers jours qui ont suivi son arrivée, Lena restait sur ses gardes. Mais au fil du temps, elle a compris qu’elle était désormais en sécurité et a commencé à sortir de sa coquille.

© Best Friends Felines

Une boule d’énergie

« Après un peu de temps pour s'acclimater, elle s'est complètement détendue, s'est liée d'amitié avec ses nouveaux frères et sœurs et ronronnait pour avoir des câlins », explique l’association à la rédaction de Love Meow.

Plus indépendante que ses compagnons d’accueil, Lena s’aventurait souvent seule dans la maison de ses bienfaiteurs. Très joueuse, elle ne ratait jamais une occasion de s’amuser également.

© Best Friends Felines

« Lena manifeste sa reconnaissance en ronronnant à tout rompre, mais comme c'est un chaton très actif, elle repart vite à l'aventure pour s'amuser, poursuit l’organisme, la nuit, elle adore rejoindre l'un de ses parents d'accueil sur son lit. »

© Best Friends Felines

Un nouveau chapitre

Ses protecteurs s’attendaient à ce que la jeune chatte soit adoptée rapidement. Mais les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois… Lena regardait les autres chatons du foyer d’accueil partir aux côtés de leurs adoptants.

Même si l’attente était longue, cette boule de poils adorable gardait sa joie de vivre et son énergie. 3 ans plus tard, elle est devenue une chatte magnifique et toujours aussi bien dans ses petites pattes.

© Best Friends Felines

Après avoir passé 3 réveillons du Nouvel An en foyer d’accueil, Lena espérait que le dernier serait différent et que son vœu le plus cher s’exaucerait. Justement, un couple lui a rendu visite, et est immédiatement tombé sous son charme. Samantha et Dan ont tout de suite su qu’elle était faite pour eux.

Après 3 ans d’attente, Lena a rejoint sa famille d’adoption à temps pour fêter l’année 2026. Au sein de son nouveau nid douillet, elle sera aimée et choyée pour toujours.