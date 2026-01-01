Dans un appartement minuscule, une femme trouve une solution ingénieuse pour que son chat se sente enfin heureux

Il en faut peu pour être heureux. Pour Blue, une petite chatte tigrée, le comble du bonheur serait certainement de pouvoir atteindre la mezzanine où dort sa maîtresse. Heureusement, celle-ci a trouvé une solution pour que la boule de poils se sente enfin à l'aise dans sa nouvelle maison.

Après 29 ans passés à voyager entre New York, Los Angeles, le Brésil et le Pérou, Christine est de retour dans sa ville natale, Philadelphie (États-Unis). Ce retour s’est toutefois accompagné d’un défi de taille : aider Blue, sa chatte, à s’adapter à son nouveau petit appartement en ville.

Une mezzanine inaccessible

Cela ne fait que quelques mois que Blue partage la vie de Christine. Son propriétaire précédent ne pouvait plus s’occuper d’elle, alors la cinquantenaire l’a recueillie de bon cœur. « Accueillir Blue a demandé beaucoup plus de travail que prévu, mais cela en valait vraiment la peine », a-t-elle confié à Newsweek.

En effet, Christine vit dans un petit appartement d’une trentaine de mètres carré avec un lit en mezzanine. Seul problème : Blue ne peut pas y accéder. Incapable de monter à l’échelle, la minette griffait le montant du lit et miaulait toute la nuit, empêchant sa maîtresse de se reposer correctement.

© @christine_the_pragmatist / Threads

Après avoir acheté un petit matelas 2 places pour pouvoir dormir par terre avec Blue, Christine s’est finalement mise en quête d’une meilleure solution.

Une solution ingénieuse

C’est avec l’aide d’une amie bricoleuse, qu’elle a alors eu une idée ingénieuse : construire une rampe pour que Blue puisse accéder facilement à la mezzanine et profiter de moments câlins quand bon lui semblait.

« Bricoler, ce n'est pas vraiment mon truc, mais j'avais tellement besoin de dormir que j'étais extrêmement motivée », a expliqué Christine dans son témoignage sur Threads.

© @christine_the_pragmatist / Threads

La première version du dispositif n’était pas tout à fait concluante. Le vieux tapis collé sur une planche de bois permettait bien à la minette d'accéder à la mezzanine, mais la rampe était trop longue et bloquait le placard de Christine.

Après un mois à supporter la situation, elle a finalement transporté la planche dans un magasin pour la faire scier à la bonne taille, avant de la ramener chez elle.

Cela en valait la peine ! Désormais, Blue adore la mezzanine, véritable « studio dans un studio ». Elle passe d’ailleurs son temps à monter et descendre la rampe. Une expérience qui a également resserré les liens entre Christine et sa minette.

© @christine_the_pragmatist / Threads

« Quand Blue est venue vivre avec moi, je ne savais pas comment cela se passerait. Mais maintenant, nous sommes liées l’une à l’autre », a-t-elle confié. « Ce serait formidable si tout le monde pouvait ressentir cet amour désintéressé. ». Une bien jolie conclusion !