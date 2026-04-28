Cette chatte calico retrouve la vue après l'avoir perdue et la capacité de marcher après une blessure au genou grâce à une opération (vidéo)

Passée tout près du pire à plusieurs reprises, Snickers est aujourd’hui totalement rétablie et coule des jours heureux aux côtés de ses humains. Son incroyable résilience, marquée par des opérations lourdes et une longue convalescence, a fini par transformer son destin en une véritable histoire à succès.

Le compte TikTok « @snickersthesmilingcat » est consacré à une magnifique féline à la robe calico qui répond au nom de Snickers. 65 000 followers y suivent son quotidien.

Le « sourire » de cette chatte de 6 ans n'est pas la seule raison de sa popularité ; elle a aussi une histoire particulièrement touchante. Marquée par un parcours semé d'embûches depuis sa jeunesse, elle a su surmonter les difficultés pour devenir la compagne heureuse et épanouie qu'elle est aujourd'hui pour ses humains.

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@snickersthesmilingcat / TikTok

Une vidéo mise en ligne le 31 mars 2026 et relayée par Parade Pets résume tout cela. Dans cette publication, on la découvre d'abord tout jeune chaton et apprend via le texte incrusté qu'elle avait été recueillie après un abandon à l'âge de 5 mois.

Snickers avait ensuite subi 2 interventions chirurgicales indispensables à sa survie. A l'issue de la 2e opération, elle était devenue aveugle. La chatte avait toutefois recouvré la vue 6 semaines plus tard.

Tout allait bien pour la minette jusqu'à une double blessure au genou survenue en avril 2024. En plus d'une rupture du ligament croisé antérieur, elle a, en effet, souffert d'une luxation de la rotule. On la voit d'ailleurs marcher avec peine, en boitant, dans la séquence.

« Je suis complètement guérie maintenant »

Une nouvelle opération a donc eu lieu, et s'est déroulée sans accroc. Après l'intervention, Snickers a tout de même été contrainte de passer 15 semaines de convalescence en cage, pour permettre à son genou de guérir. Elle a également dû réapprendre tout doucement à marcher.

La brave chatte a réussi. « Je suis complètement guérie maintenant », peut-on lire dans la vidéo que voici :

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L’info Woopets : pourquoi les chats calicos et écaille de tortue sont presque toujours des femelles ?

Les chats écaille de tortue et calicos (motif écaille de tortue associé au blanc) et sont, dans l’immense majorité des cas, des femelles, et cela s’explique par la génétique. La couleur orange ou noire du pelage est portée par un gène situé sur le chromosome X. Les femelles ayant deux chromosomes X, elles peuvent exprimer simultanément ces 2 couleurs, ce qui crée les motifs tachetés caractéristiques.

Unicorn, chat calico mâle, fait partie des exceptions. On estime que seul un félin calico sur 3 000 est de sexe masculin.